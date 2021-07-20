‘CHP’nin adayına dış güçler karar verecek’

ABD
Başkanı Biden'in "Erdoğan'ı yenmeleri için onları desteklemeliyiz" şeklinde sözleri CHP'li Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
tarafından doğrulandı. Savaş "Cumhurbaşkanı adayı ulusal ve uluslarası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar" ifadelerini kullandı. Savaş şunları söyledi:
"Hatay'da belediye başkanı olmaktan mutluyum. Hatay halkının vermiş olduğu bu üç dönemdir belediye başkanlığı bizim için büyük onur ama şu var ki Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece bekraunt, sadece birikimle olmuyor ulusal ve uluslarası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar. Bu şimdiki konuşulan diğer arkadaşlarımız olsun, sayın genel başkanlarımız olsun, benim ismim olsun. Bunlar sadece belli kurum ve kuruluşlar ve odakların öne sürdüğü isimler."
ABD Başkanı Joe Biden
, ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde 16 Ocak'ta New York Times editörleriyle mülakat gerçekleştirmişti. Biden; başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Muhalefet liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" demişti.