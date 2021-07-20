Dünyanın en uzun 'aromatik yolu'! Sakarya Botanik Cennet Vadisi’nden uzanıyor

Marmara Bölgesinin doğa harikaları ile dolu kenti Sakarya'da bugünlerde heyecanlı bir bekleyiş hâkim. Sapanca Gölü, Karasu Sahili, Doğançay Şelalesi ve Acarlar Longozu gibi kentin akla ilk gelen tabiat harikalarına bir yenisi daha ekleniyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesince bir buçuk yıl önce start verilen "Sakarya Botanik Cennet Vadisi" projesi kapsamında Kaynarca'dan başlayıp doğuya doğru sırasıyla Karasu ve Kocaali ilçelerinden geçen Melen isale hattı üzerinde âtıl durumdaki 64 km'lik alan, eşsiz bir güzelliğe kavuşuyor. Vadi boyunca 2 milyona yakın bitkinin dikim aşamalarında bizzat bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya Botanik Cennet Vadisi" projesi ile Türkiye'ye örnek bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi. Yüce, projenin kendine has özellikleriyle hem dünyada bir örnek teşkil ettiğini hem de ülke ekonomisine tarımsal ihracat anlamında önemli bir katkı koyacağını belirtti.

DÜNYADA BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK

Melen, megakent İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri sayılıyor. Botanik Cennet Vadisi de kentin kuzeyindeki Karadeniz kıyısına oldukça yakın bir noktada. Proje, tıpkı Melen'de doğal kaynakların yan yana bulunması gibi çok katmanlı. Vadi içinde tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları, arıcılık faaliyetleri, sosyal tesisler, bisiklet yolları ve keyifli yürüyüş parkurları bulunuyor. 2 milyona yakın bitki türünün yaşayacağı bölge, eşine az rastlanır düzeyde flora zenginliğine ev sahipliği yapacak.

ALMAN İÇECEK DEVİ İLE 10 YILLIK ANLAŞMA

Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Cennet Vadisi fikrinin ilk ortaya çıkış ve gelişim hikayesini şöyle anlattı;

"Belediye başkanı olarak göreve başladığım ilk gün Melen'deki barajı gezdim. Barajın isale hattının yaklaşık 70 km'lik bir alanda uzandığını gördüm. Yaptığımız çalışmalar sonucunda buradaki arazinin bir kısmının tarım amaçlı kullanılmasına rağmen önemli bir bölümünün atıl kaldığını tespit ettik. Biz de isale hattının yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 3000 bin dekarlık alanını değerlendirmeye karar verdik. Bu süreç sonunda bölgeyi botanik vadisine dönüştürmek için yola çıktık. Tarımsal alanda çok ciddi bir proje olan Sakarya Botanik Cennet Vadisi'nde yetiştirilecek bitkilerin kullanımını için dünyada bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren Alman şirket Martin Bauer Bitki Meyve Çayları Üretim A.Ş ile protokol imzaladık. Burada üretilen bitkilerin kullanımı ile yerli ve milli üretime olan katkı artacak, ülkemize ihracat anlamında da çok önemli bir getiri sağlanacak."

Bugün dünyanın en büyük bitki çayı üreticisi olan Martin Bauer firması 1930'da faaliyetlerine başladı. Martin Bauer'in yabani otlara olan tutkusunu bir gelir kaynağına dönüştürme fikrinden yola çıkarak kurulan bu çok uluslu şirket, hali hazırda Türkiye'de İzmir'in Torbalı İlçesi'nde de bitki çayları üretimi yapıyor.

"AROMATİK TARIM ÜRÜNÜ İHRACATINA ÖRNEK MODEL"

Başkan Yüce, Sakarya Botanik Vadisi'ndeki bitkilerden elde edilen ürünlerin şimdiden kent ekonomisine kazandırıldığını kaydetti. Vadide yer alan bu bitkilerin dikimini ve üretimini Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını dile getiren Yüce, yapılan anlaşma gereği Martin Bauer'in 10 yıl süreyle burada üretilen bitkileri satın alacağı bilgisini verdi. Başkan Yüce, bu projeden yakın zamanda elde edilecek 1- 2 milyon Euro'luk ihracat getirisinin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, aynı zamanda aromatik tarım ürünü ihracatına örnek model oluşturacağını vurguladı.

"BU VADİDEN ŞİFA FIŞKIRACAK"

Bitkiler tıbbi ilaç yapımı, kozmetik sektöründe kullanım ve içecek meşrubat gibi alanlarda da değerlendiriliyor. Kozmetikte kullanıma elverişli bitkiler, atölye ve laboratuvarlarda işlenerek en doğal haliyle tüketime sunulurken başta ıhlamur olmak üzere vadiden toplanan diğer bitkilerden ise sağlıklı ve organik çaylar üretiliyor. Martin Bauer firması ile yapılan anlaşma çerçevesinde gelecek 10 yıl boyunca vadide üretilip ilaç sektöründe kullanılacak bitkiler de bu şirket tarafından satın alınacak.

ÇİÇEKTEN POLENE… BALDAN ARI SÜTÜNE…

Öte yandan vadideki çiçek polenlerinden aromatik bal da elde ediliyor. Tıbbi ve aromatik bitki bahçesi içine yerleştirilen arı kovanları sayesinde lavanta, kekik ve ıhlamur gibi özel balların yanı sıra karışık çiçek balları da üretiliyor. Buradaki arılarsa bitkiler arasında tozlaşmaya yardımcı olarak verimliliği artırıyor. Vadi bünyesindeki Apiterapi Uygulama Merkezi'nde de bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri gibi tedavi amaçlı sağlıklı besinler üretiliyor. Yüce, arıcılık konusundaki hedeflerini anlatırken çok net; "Türkiye'nin öncüsü olmak".

64 KM'LİK BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ PARKURU

Yüce'nin Sakarya Botanik Vadisi'ndeki bir diğer hedefi ise kentteki "Ekoturizm'e" bir adım daha ileri taşımak. Sakarya, halihazırda dünyaca tanınan bir bisiklet şehri. Kentte her yıl Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası düzenleniyor ve pek çok uluslararası bisikletçi yarışıyor. Ayrıca şehir içinde bulunan toplamda 88 km uzunluğundaki bisiklet yollarında, her gün binlerce Sakaryalı'yı bisiklet kullanırken görebilirsiniz. Kendisi de sıklıkla bisiklete binen Başkan Yüce, vadi içinde 64 km boyunca gidiş-geliş iki sıra bisiklet parkuru ve yürüyüş yoluna ayrı bir önem veriyor. Bu parkur üzerinde ister bisikletle ister yürüyerek sağlık için faydalı etkinlikler yapılırken aynı anda vadinin güzelliklerinin tadı doyasıya yaşanabilir.

Başkan Yüce'nin göz bebeği gibi baktığı projeyle vadi; bitkisel üretim, arıcılık çalışmaları ve doğa turizmi olanaklarıyla Türkiye'nin önde gelen doğal güzelliklerinden biri olmaya aday.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KOKAN VADİSİ"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fidancılık ve Peyzaj A.Ş. ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle Sakarya Botanik Vadisi'nde milyonlarca aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Dikilen bitkiler arasında 583 bin 423 lavanta, 207 bin 205 adaçayı, 683 bin 613 biberiye, 302 bin 630 kekik, 5 bin 443 ıhlamur, 32 bin 535 akasya, 45 bin 946 defne, 60 bin kuşburnu ve 10 bin gül bulunuyor. Uygun mevsimlerde bu bitki örtüsüne yeni türler eklenerek çeşitlilik ve kalite sürekli korunuyor. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kollarını sıvayıp dikim faaliyetlerine bizzat eşlik ediyor. Yüce'ye göre burası Türkiye'nin en güzel kokan vadisi oldu.