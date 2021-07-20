Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji o ilçeyi açıkladı
Giriş Tarihi: 20.7.2021 19:13 Son Güncelleme: 20.7.2021 19:16

Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji o ilçeyi açıkladı

DHA
Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji o ilçeyi açıkladı

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye'nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi.

İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile yine Cizre ilçesinde ölçüldü. vatandaşların nefes almakta zorlandığı ilçede bugün termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek 49.1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı! Meteoroloji o ilçeyi açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA