Artık Kuzey-Güney değil Kıbrıs Türkü diyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47. yıldönümü için gittiği KKTC
'nin başkenti Lefkoşa'daki ikinci gününde bayram namazını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, MHP Lideri Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk
'le birlikte Hala Sultan Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk beyefendi Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı dönemde Erbakan Hoca'mızın en yakın çalışma arkadaşıydı ve o dönemde üst düzey görev almış olan siyasilerdendi. Bu ziyareti yaparken biz de Oğuzhan beyi kafilemize katalım dedik. Yani bu davetleri yaparken hep birlikteliği, beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Nitekim Demokratik Sol Parti'nin genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit'in şu andaki makamında bulunuyor. Derdimiz birlikteliği çok daha güçlü hale getirmek. Bundan sonraki süreçte artık biz 'Kuzey- Güney' de demek istemiyoruz, artık 'Kıbrıs Türkü' diyoruz olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz. İnşallah bu güzel Kıbrıs'ımızda 47 yıl önce yaşadığımızı bizlere bir daha yaşatmasın. Kıbrıs'ımızın çok daha güzel, çok daha kalkınmış güçlü bir Kıbrıs olarak yoluna devamını Allah bizlere nasip etsin.
Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması konusunu İlham Aliyev ile sürekli görüşüyoruz. Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. İnşallah bu gidiş gelişler sürekli hale gelecek ve üst düzeyde devam edecektir.
Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceğiz. Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım.
BAYRAM KAHVALTISI
Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Baş- kanvekili Celal Adan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile kahvaltıda biraraya geldi.