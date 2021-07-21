Ateş Ünal Erzen’in acı günü

İstanbul Bakırköy Belediyesi'nde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Ateş Ünal Erzen
'in 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen hayatını kaybetti. Erzen'in pazartesi günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir hastalığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Cem Ünal Erzen'in, önceki gün sabah saatlerinde kaldığı hastanede ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Erzen'in cenazesi dün Teşvikiye Camii
'nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı
'na defnedildi. Oxford mezunu olan Cem Ünal Erzen, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.