Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sosyal medya düzenlemesi neleri içerir? İşte detaylar…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"Medya ve sosyal medyada yer alan yalan haberlerle ilgili ciddi cezai müeyyide öngören bir yasa çalışmanız var mı?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, "Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis'te bir çalışma yürütülecek." dedi.
SODİMER Başkanı Levent Eraslan
"DEMOKRASİMİZ ADINA ÇOK DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT"
Erdoğan, "Büyük Millet Meclisi'miz sosyal medya ile alakalı bir yasa geçirdi. Fakat bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor, ne tür düzenlemeler, ne tür müeyyideler getiriliyor, karşılaştırmalı bir çalışma yaptık. Fakat sorun bizim açımızdan çok daha can yakıcı. Çünkü bizdeki muhalefet partisi bu yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Dolayısıyla bizdeki durum çok daha ciddi ve demokrasimiz adına çok daha büyük bir tehdit. Daha fazla katlanamayız. Çünkü bu da bir terör. Onun için üzerine gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
"KİŞİSEL İTİBAR SUİKASTLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"
Peki, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu sosyal medya düzenlemesi neleri içerir? Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyanın asimetrik bir savaş aracı olduğunu belirten Eraslan, "Çeşitli kişi, grup ve hatta ülkeler sosyal medya üzerinden algı yaratarak insanları yanıltmaktadır. Özellikle siyasal, ekonomik alanlarda son dönemlerde sosyal medyanın olumsuz kullanımına ilişkin örneklerde çok fazla artış olduğundan böylesi bir yasanın önemli bir boşluğu dolduracağından düşünmekteyiz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğunda benzer yasa ve düzenlemeler vardır. Sosyal medya kimsenin her istediğini yapacağı ve yayımlayacağı bir ortam değildir. Anonim hesaplardan yapılan kişisel itibar suikastlarının önüne geçilmesi oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.
"SOSYAL MEDYANIN KORUNMASI OLDUKÇA ÖNEMLİDİR"
SODİMER Başkanı Levent Eraslan, "Ülkemizde en sık kullanılan sosyal medya araçlarının YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok ve Twitter olduğunu belirterek, "Elbette böyle bir yasal düzenleme karşısında bu şirketler daha önce çıkartılan düzenleme bağlamıyla bir temsilcilik açma sözünü verdiler ve bu temsilcileri atadılar. Çıkartılacak yasa ile bu temsilcilerin işlevleri önemli bir şekilde farklılaşmakta ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu durum şu anlama gelmektedir; sosyal medyanın asla kimsenin bir başka kişi ya da kuruma dönük olarak saldırıda bulunduğu, algı yönetimi yaptığı, manipülasyon yaptığı bir alan değildir. Bu alanın korunması oldukça önemlidir. Böylesi yasaların benzeri tüm dünyada vardır ve uygulanması gerekmektedir. SODİMER olarak bu ve benzeri yasaların uygulanmasını takip etmek, destek vermek, geliştirilmesi ve olgunlaştırılmasını sağlamak amacıyla her zaman göreve hazırız." dedi.
Eraslan, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Medya ve Algı Yönetimi adlı eserimde sosyal medya üzerinden tam 22 farklı algı yönetimi yöntemini anlattım. Fotoğraf manipülasyonu, video kurgulama, bağlamından ayırma, korkutma, sindirme gibi onlarca teknik bulunmaktadır. Bu teknik ve yöntemler aynı zamanda terör örgütlerinin sosyal medya kullanımda sıklıkla görülmektedir. Bu konulara yönelik çok net bir biçimde eğitimlerin yapılması, kurumların düzenlenmesi ve yasal metinlerin oluşturulması gerekmektedir."