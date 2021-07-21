Cem Özmüş cinayetinde kullanılan motor parçalanmış halde bulundu! Polis kimliğini tespit ettiği saldırganın peşinde

İstanbul Kartal Sahili'nde geçtiğimiz hafta kayalıklarda arkadaşıyla oturduğu sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cem Özmüş cinayeti ile ilgili polisin çalışması sürüyor. İstanbul Emniyeti olayda kullanılan motosikleti parçalanmış halde buldu. Kimliği tespit edilen şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 14 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Özel koruma olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Cem Özmüş(48), arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturduğu sırada olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arkadaşı, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Olay yeri incelemesi yapan polis yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Özmüş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Özmüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.





ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler olayda kullanılan motoru parçalanmış halde buldu. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.