Düğünde Sema rezaleti

Sosyal medyada bir düğünde çekildiği değerlendirilen ve parti volkanı ile sema yapan bir semazenin olduğu görüntüler büyük tepki çekti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, görüntülerle ilgili yasal işlem başlatacaklarını söyledi.



Kainatın oluşumu ve insanın alemde dirilişini temsil ettiği inancıyla İslam'da anlam yüklenen bir ayin olarak bilinen Sema, düğündeki semazen tarafından parti volkanıyla yapıldı. Yapılan gösteride, köşede diğer semazenlerin beklediği ve davetlilerin gösteriyi izlediği görülürken, eteklerine ve kollarına parti volkanı takılan semazen ise ortada döndü. Henüz nerede gerçekleştiği belirlenemeyen bir düğüne, semazen göstericileri katıldı. Düğüne katılan semazenlerden birinin yaptığı gösteri, sosyal medyada oldukça tepki çekti.



YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ



Sosyal medya hesabından açıklamayapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız" dedi.



Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Şeb-i Arus Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" ibareli marka ve logo başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) 2017 yılında kabul edilmişti.