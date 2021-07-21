FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan ikiyüzlülüğü! Veganlığa davet edip kavurma yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter çeşitli medya yayın organlarında ikiyüzlü tutumunu sürdürüyor. Bunun içinde her yolu deniyor.
VEGAN DERGİSİNE MARUL KIYAFETLİ POZ VERDİ
Geçtiğimiz aylarda da ABD'de yayın yapan "Peta" isimli vegan dergisine konuşan Enes Kanter, gençlerin vegan olmaları için örnek olmaya çalıştığını ifade etmiş, "Et olumsuz etki yaratıyor', 'İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor', 'Gençler vegan olmalı' demişti. Kanter'in vegan olun tavsiyesini dergi başlığına taşıyarak "NBA Yıldızı Enes Kanter, 'Değişim Bekleyemez' diyor - Vegan Olun" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Kanter maruldan bir kıyafet giyerek fotoğraf çekimi için pozlar vermiş, vegan dergisi de bu fotoğrafları kapağına taşımıştı.
KANTER'İN VEGAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ: GENÇLERİ VEGAN OLMAYA DAVET ETTİ
Dergi Kanter'in gençlerin vegan olması gerektiği konusundaki açıklamaları sonrasında şu çağrıda bulunmuştu: "İnsanlar, diğer hayvanlara bizim kullanımımız için gezegene konulmuş nesneler gibi davranmayı bırakmalıdır. Kanter'in liderliğini takip edin ve 2021 ve sonrasında vegan olma taahhüdünde bulunun."
PENSİLVANYA'DA KAVURMA YAPTI
Kurban Bayramı'nın idrak ettiğimiz şu günlerde FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan üzerine açıklamaları sonrasında Pensilvanya'da kavurma yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı. Kanter Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vegan konusundaki iki yüzlülüğünü Instagram hesabından paylaştığı videoyla ortaya koydu. Kanter bayram mesajlı videoda, "Evet, Pensilvanya'da kardeşlerime kavurmalar yapıyorum, afiyet olsun, hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı.
FETÖ'nün uluslararası medyada yer alan yayın organlarını propaganda amaçlı kullandığı, Enes Kanter'in vegan olun çağrısı sonrasında et kavurmasıyla ortaya çıkmış oldu.