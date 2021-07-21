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Giriş Tarihi: 21.7.2021 15:42 Son Güncelleme: 21.7.2021 15:53

FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan ikiyüzlülüğü! Veganlığa davet edip kavurma yaptı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan ikiyüzlülüğü! Veganlığa davet edip kavurma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu NBA oyuncusu Enes Kanter, imaj çizme adına veganlığı kullanmış, ABD'deki bir vegan dergisine 'Gençler vegan olun!' çağrısında bulunmuştu. Kanter'in vegan ikiyüzlülüğü bayramda Pensilvanya'da kavurma yaptığına dair görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte Kanter'in Instagram hesabından paylaştığı o anlar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter çeşitli medya yayın organlarında ikiyüzlü tutumunu sürdürüyor. Bunun içinde her yolu deniyor.

VEGAN DERGİSİNE MARUL KIYAFETLİ POZ VERDİ

Geçtiğimiz aylarda da ABD'de yayın yapan "Peta" isimli vegan dergisine konuşan Enes Kanter, gençlerin vegan olmaları için örnek olmaya çalıştığını ifade etmiş, "Et olumsuz etki yaratıyor', 'İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor', 'Gençler vegan olmalı' demişti. Kanter'in vegan olun tavsiyesini dergi başlığına taşıyarak "NBA Yıldızı Enes Kanter, 'Değişim Bekleyemez' diyor - Vegan Olun" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Kanter maruldan bir kıyafet giyerek fotoğraf çekimi için pozlar vermiş, vegan dergisi de bu fotoğrafları kapağına taşımıştı.

KANTER'İN VEGAN İKİYÜZLÜLÜĞÜ: GENÇLERİ VEGAN OLMAYA DAVET ETTİ

Dergi Kanter'in gençlerin vegan olması gerektiği konusundaki açıklamaları sonrasında şu çağrıda bulunmuştu: "İnsanlar, diğer hayvanlara bizim kullanımımız için gezegene konulmuş nesneler gibi davranmayı bırakmalıdır. Kanter'in liderliğini takip edin ve 2021 ve sonrasında vegan olma taahhüdünde bulunun."

PENSİLVANYA'DA KAVURMA YAPTI

Kurban Bayramı'nın idrak ettiğimiz şu günlerde FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan üzerine açıklamaları sonrasında Pensilvanya'da kavurma yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı. Kanter Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vegan konusundaki iki yüzlülüğünü Instagram hesabından paylaştığı videoyla ortaya koydu. Kanter bayram mesajlı videoda, "Evet, Pensilvanya'da kardeşlerime kavurmalar yapıyorum, afiyet olsun, hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün uluslararası medyada yer alan yayın organlarını propaganda amaçlı kullandığı, Enes Kanter'in vegan olun çağrısı sonrasında et kavurmasıyla ortaya çıkmış oldu.

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FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan ikiyüzlülüğü! Veganlığa davet edip kavurma yaptı
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