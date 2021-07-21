FETÖ'cü Enes Kanter'in vegan ikiyüzlülüğü! Veganlığa davet edip kavurma yaptı

VEGAN DERGİSİNE MARUL KIYAFETLİ POZ VERDİ

Geçtiğimiz aylarda da ABD'de yayın yapan "Peta" isimli vegan dergisine konuşan Enes Kanter, gençlerin vegan olmaları için örnek olmaya çalıştığını ifade etmiş, "Et olumsuz etki yaratıyor', 'İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor', 'Gençler vegan olmalı' demişti. Kanter'in vegan olun tavsiyesini dergi başlığına taşıyarak "NBA Yıldızı Enes Kanter, 'Değişim Bekleyemez' diyor - Vegan Olun" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Kanter maruldan bir kıyafet giyerek fotoğraf çekimi için pozlar vermiş, vegan dergisi de bu fotoğrafları kapağına taşımıştı.