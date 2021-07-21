Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehitlerimiz için kurbanlar kesildi
Giriş Tarihi: 21.7.2021 14:22

Şehitlerimiz için kurbanlar kesildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Şehitlerimiz için kurbanlar kesildi

Eyüp Sultan Camii, Kurban Bayramı sabahı bayram namazı kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen müminlerle doldu taştı.

Eyüpsultan Belediyesi bu Kurban Bayramı da her sene olduğu gibi ilçede bulunan 51 şehidimiz için 51 kurban kesti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken bayram namazının ardından kurban kesiminin yapıldığı, Eyüp Sultan Camii arkasında bulunan Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü Eyüpsultan İmarethanesi Adak Kurban Kesim Merkezi'ne geldi.

Burada şehit aileleri ile sohbet eden başkan Deniz Köken, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Deniz Köken, "Her sene şehitlerimiz için kurban kesiyoruz. Bu sene de şehit ailelerimizle birlikte kurbanlarımızı kestik. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kazasız, belasız Kurban Bayramı, pandemisiz bir dönem diliyorum Cenab-ı Rabbül Alemin'den" dedi.

ŞEHİT AILELERİNE TESLİM EDİLDİ

Şehit aileleri de kendilerini unutmayarak her sene şehit evlatları için kurban kesilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.

Kesimin ardından kurban etleri şehit ailelerine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehitlerimiz için kurbanlar kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA