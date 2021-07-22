Bunun adı pişkinlik

Çanakkale
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
, kenti çöp yığınlarına mahkûm etmesinin faturasını vatandaşa çıkarıp, Çanakkalelileri medeniyetsizlikle suçladı. Başkan Gökhan'ın bu tavrı, "Böyle pişkinlik görülmedi" dedirtti. Çanakkale Belediyesi, çöp konteynerlerinde biriken çöpleri toplamakta yetersiz kalınca suçu vatandaşa attı. Günlerdir boşaltılmayan çöp tenekelerini, biriken çöp yığınlarını görmezden gelen belediyenin sosyal medyadan yaptığı "medeniyet çağrısı" büyük tepki çekti. Belediyenin paylaşımında, "Biz toplar, temizleriz görevimiz. Ama sizin de vatandaşlık görevleriniz yok mu?" ifadesi yer aldı. Paylaşımı Başkan Gökhan da etiketleyerek kendi sayfasında paylaştı. Gökhan'ın ağzına kadar dolu olan çöp tenekelerini görmezden gelip mahalle sakinlerine medeniyet ve görgü dersi vermesi, belediye ile mahalleliyi karşı karşıya getirdi. Vatandaşlar, belediyenin gerekli hizmeti vermeyip üstüne bir de görgü dersi vermesine büyük tepki göstererek, "Bize vatandaşlık ve görgü dersi veren belediyeye birileri de belediyecilik dersi vermeli. Çöp tenekelerinden gelen kokuya mı, geceleri sivrisineklerden pencere açamadığımıza mı yoksa terbiyeden yoksun suçlamaya mı yanalım? Hem suçlular hem pişkinler" dedi.