İBB tuğrayı görmezden geldi! Sultan Abdülhamid Han’ın tuğrası tamamen silindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan Hamdiye Çeşmesi için restorasyon süreci başlattı.
1902 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından Hamdiye Su kaynağı üzerinde bulunan güzergahta yaptırılan çeşme 2013 yılında Vandallar tarafından tahrip edildi. Çeşme üzerinde bulunan Abdülhamid Han tuğrası da şahıslar tarafından kazındı.
İBB Genel Sekreteri, Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanı Mahir Polat'ın başkanlığında çeşme için iyileştirme çalışması başlatıldı. Bu kapsamda başlatılan restorasyon çalışmaları temmuz ayının başında tamamlandı.
Ancak ortaya çeşmenin tahrip edilmesinden ve Abdülhamid Han'ın tuğrasının silinmesinden daha da büyük bir skandal çıktı. İBB yönetimi sağında ve solunda Osmanlıca Hamidiye Çeşmesi yazan yapının üst tarafında bulunan 2nci Abdül Hamid Han'ın tuğrasını görmezlikten geldi.
Aslına uygun olarak gerçekleştirilmeyen restorasyonda, tuğra kısmının boş bırakıldığı görüldü. Çeşmenin üstünde bulunan Abdülhamid Tuğrası yerine konmadığı gibi restorasyon adı altında tuğra ihya edilmediği ortaya çıktı. Tuğra kısmının ise tamamen kazındı ve İBB yönetimi tarafından boş bırakıldı.