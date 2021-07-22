İBB tuğrayı görmezden geldi! Sultan Abdülhamid Han’ın tuğrası tamamen silindi

Ancak ortaya çeşmenin tahrip edilmesinden ve Abdülhamid Han'ın tuğrasının silinmesinden daha da büyük bir skandal çıktı. İBB yönetimi sağında ve solunda Osmanlıca Hamidiye Çeşmesi yazan yapının üst tarafında bulunan 2nci Abdül Hamid Han'ın tuğrasını görmezlikten geldi.