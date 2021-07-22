Son dakika! Bakan Koca'dan kritik uyarı: Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim

Son dakika haberi... Son günlerde günlük vaka sayımızda az da olsa bir artış yaşandı. Sağık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamalarda bu duruma dikkat çekti ve vatandaşların kurallara harfiyen uymasını istedi.
"ALMAK İSTEDİĞİMİZ SONUCA GÖRE HAREKET EDELİM"
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yeni paylaşımlarda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım" ifadelerine yer verdi.
"KURALLARLA, AŞIYLA KONTROLÜ ELE ALALIM"
Bakan Koca, "%63'ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım." dedi.