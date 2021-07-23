İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merkezi ABD
'de bulunan bir vakfın Türkiye
'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini açıkladı. Anayasa'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını ve özgür basının demokrasinin belkemiği olduğunu vurgulayan Altun şunları kaydetti: "Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz. Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız."
CHREST VAKFI'NIN TÜRKİYE SEVGİSİ NEREDEN GELİYOR
Türkiye'yi karalama propagandalarıyla bilinen haber sitelerine on binlerce dolar
akıtan Chrest Vakfı
'nın arkasındaki isimler merak konusu oldu. Vakfın merkezi ABD'de bulunuyor. Kendi internet sitelerinde yayınlanan bilgilere göre kuruluş amaçları cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek. Ancak ABD'nin Teksas eyaleti merkezli olan vakfın, maddi destek sağladığı haber sitelerinin çok da cinsiyet eşitsizliğine dair içerikler üretmediği görüldü. Söz konusu oluşumun ayrıca Türkiye'den başka hiçbir ülkeye maddi destekte bulunmaması kafaları iyice karıştırdı. Türkiye'den de destek sağladıkları sitelerin sistematik şekilde hükümeti karalayan içeriklerle imza atması dikkatlerden kaçmadı. Vakfın kurucuları olan ve yönetim kadrosundaki Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen gibi isimler hakkında ise internette bilgi bulmak neredeyse imkansız. Vakfın yönetimindeki isimlerin internet ortamında ve sosyal medyada fotoğrafları da bulunmuyor. Vakfın internet sitesi tamamen Türkçe bilgilerle dolu. DIŞ HABERLER
BATI'DA GEÇİT YOK
ABD ve Avrupalı ülkeler, yabancı ülkeden fonlanan birçok yayın organına geçit vermiyor. Çin ve Rusya devleti kaynaklı haber kaynaklarına sık sık yasaklar ve sınırlamalar getiriliyor. Yabancı ülkeden herhangi bir fon alan yayın organları "yabancı devlet destekli" şeklinde etiketleniyor. DIŞ HABERLER