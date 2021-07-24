A Haber'e saldırı! İBB’ye bağlı cankurtaranlar dehşet saçtı

A Haber'e yönelik provokatif saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez denizde boğulmaları haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekiplerine zorbalık yapıldı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Ayazma Plajı'nda zorbaların yaşattığı dehşet dakikalarını canlı yayında duyurdu: "Ekip arkadaşlarımız yayın yapmaya çalışırken cankurtaranların saldırısına uğradI. Onlardan biri kameraman arkadaşımız Ayhan Arıtürk ve muhabir arkadaşım Çağdaş Şenlik."





"A HABER'E KONUŞMAYIN" EMRİ!

Çağdaş Şenlik ise şunları söyledi: "2 gündür Ayazma Plajı'nda yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi." Kameraman Ayhan Arıtürk'ün "Sen kime namussuz diyorsun! Çekim için elbette sizden izin almayacağız" diye tepki gösterdiğini anlatan Şenlik "Bir anda Ayhan'ın üzerine yürümeye başladılar. Direkt olarak 'namusuz' dediler. Ekipmanlarımız parçalandı. Ayhan tekme ve yumruklarla dengesini kaybetti ve yere düştü" diye konuştu. Adana, Mersin, Hatay, Trabzon ve Rize'de A Haber ekiplerine yapılan saldırıları hatırlatan Şenlik "İBB çalışanı cankurtaranlar neden sadece bizi engellemeye çalışıyor. Demek ki kasıt var" dedi. Darp edilen A Haber ekibi, saldırgan 5 cankurtarandan şikayetçi oldu.



ONGUN, SALDIRGANLARA SAHİP ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda A Haber ekibine acımasızca saldıran kişilere sahip çıktı. Saldırgan cankurtaranların görevlerini layıkıyla yaptığını savunan ve darp edilen habercileri suçlayan Ongun'un paylaşımına tepki yağdı.