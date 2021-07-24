ABD ve Norveç güdümlü medya

Türkiye'de muhalif yayın çizgisi ile bilinen Medyascope, P24 ve 140 Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiğinin ortaya çıkması tepkiye yol açarken, bağımsız gazetecilik adı altında yayın yapan bu kuruluşların gelir elde ettiği başka kaynaklar da ortaya çıkmaya başladı.

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 476 bin dolarlık rekor bir hibe desteği alan Medyascope adlı medya kuruluşuna sadece ABD'nin değil Norveç'in de arka çıktığı belirlendi. Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan hibe desteği aldığı ortaya çıktı. Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın Medyascope'a 582 bin Norveç Kronu ödediği kaydedildi. Medyascope'a ödenen paranın yaklaşık 65 bin dolar olduğu hesaplandı.