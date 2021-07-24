AK Parti’den Azerbaycan’a heyet

AK
Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
başkanlığındaki heyet, üst düzey temaslar ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın Bakü
'ye gidecek. Ankara
'da geçen ay, AK Parti
ve Yeni Azerbaycan Partisi
arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından yapılacak ziyaret çerçevesinde AK Parti heyeti, Azeri yetkililerle görüşmelerde bulunacak. AK Parti heyeti, 4 gün sürecek programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi'nin Türkiye ve Azerbaycan'da birlikte gerçekleştirecekleri projeler ele alınacak.