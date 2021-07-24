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Giriş Tarihi: 24.7.2021

AK Parti’den Azerbaycan’a heyet

ANKARA
AK Parti’den Azerbaycan’a heyet
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, üst düzey temaslar ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın Bakü'ye gidecek. Ankara'da geçen ay, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından yapılacak ziyaret çerçevesinde AK Parti heyeti, Azeri yetkililerle görüşmelerde bulunacak. AK Parti heyeti, 4 gün sürecek programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi'nin Türkiye ve Azerbaycan'da birlikte gerçekleştirecekleri projeler ele alınacak.
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AK Parti’den Azerbaycan’a heyet
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