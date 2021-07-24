İrtibatı kestik demişlerdi! Firari Beyaz’ı danışma kurulu üyesi yapmışlar

FETÖ'yle iltisaklı Dumankaya Şirketler Grubu'na Eylül 2016'da atanan kayyum heyeti, şirket serverlarında yaptığı incelemelere ilişkin raporunu, Dumankaya ailesinin yargılandığı İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Dava dosyasına giren rapora göre; Şirketin serverlarında yer alan, FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. Bir kısmı ise silinmeye çalışıldı ve değiştirildi. Serverların bir kısmı yapılan teknik incelemelerle kurtarıldı. Firari Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın da e-postaları da şirket kayıtlarından çıktı. Hakkında çok sayıda soruşturma olan Beyaz'ın firar olduğu dönemde bile mail yoluyla şirket yöneticileriyle iletişim halinde olduğu belirlendi. Beyaz'ın 21 Mart 2016'da Barış Değer Dumankaya'ya gönderdiği 'Abi' ile başlayan e-postada, denetim birimi için personel ihtiyacı için bir cv yolladığı belirlendi. Beyaz'ın ayrıca İngiltere'deki 'Stevenage- Park Place Plaza Str.' isimli yapılması planlanan bir projenin Danışma Kurulu üyeliğinde de bulunduğu ortaya çıktı.

Firari Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz



FEZA GAZETECİLİĞE 5 MİLYON 285 BİN LİRALIK FONLAMA



Öte yandan Dumankaya'ların daha önce 2012-2016 yılları arasında Feza Gazetecilik'e 3 milyon 294 bin liralık bir ödemede bulunduğu belirlenmişti. 2012'den önceki döneme ilişkin ödeme kayıtları da bulundu. Feza Gazetecilik'e 28 Mart 2007'den 7 Mart 2016'ya kadar 5 milyon 285 bin liralık bir ödeme gerçekleştirildiği belirlendi.



ZAMAN'A ABONE DE TOPLAMIŞLAR



Şirketin 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen Zaman, Bugün, Taraf, Meydan, Sızıntı gibi medya kuruluşlarına aboneliklerini devam ettirdiği, düzenli olarak ödemeler yapıldığı görüldü. Özellikle Semih Serhat Dumankaya ve Uğur Dumankaya'nın çeşitli hastanelere ve semt polikliniklerine örgüte ait yayın organlarının abonelik işlemlerinde referans olduğu tespit edildi.