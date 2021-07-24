İrtibatı kestik demişlerdi! Firari Beyaz’ı danışma kurulu üyesi yapmışlar

FETÖ'yle iltisaklı Dumankaya Şirketler Grubu'na Eylül 2016'da atanan kayyum heyeti, şirket serverlarında yaptığı incelemelere ilişkin raporunu, Dumankaya ailesinin yargılandığı İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Dava dosyasına giren rapora göre; Şirketin serverlarında yer alan, FETÖ ile ilgili bilgi ve belgeler, iç yazışma mailleri şirket kayıtlarından silindi. Bir kısmı ise silinmeye çalışıldı ve değiştirildi. Serverların bir kısmı yapılan teknik incelemelerle kurtarıldı. Firari Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın da e-postaları da şirket kayıtlarından çıktı. Hakkında çok sayıda soruşturma olan Beyaz'ın firar olduğu dönemde bile mail yoluyla şirket yöneticileriyle iletişim halinde olduğu belirlendi. Beyaz'ın 21 Mart 2016'da Barış Değer Dumankaya'ya gönderdiği 'Abi' ile başlayan e-postada, denetim birimi için personel ihtiyacı için bir cv yolladığı belirlendi. Beyaz'ın ayrıca İngiltere'deki 'Stevenage- Park Place Plaza Str.' isimli yapılması planlanan bir projenin Danışma Kurulu üyeliğinde de bulunduğu ortaya çıktı.
Firari Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz
FEZA GAZETECİLİĞE 5 MİLYON 285 BİN LİRALIK FONLAMA
Öte yandan Dumankaya'ların daha önce 2012-2016 yılları arasında Feza Gazetecilik'e 3 milyon 294 bin liralık bir ödemede bulunduğu belirlenmişti. 2012'den önceki döneme ilişkin ödeme kayıtları da bulundu. Feza Gazetecilik'e 28 Mart 2007'den 7 Mart 2016'ya kadar 5 milyon 285 bin liralık bir ödeme gerçekleştirildiği belirlendi.
ZAMAN'A ABONE DE TOPLAMIŞLAR
Şirketin 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen Zaman, Bugün, Taraf, Meydan, Sızıntı gibi medya kuruluşlarına aboneliklerini devam ettirdiği, düzenli olarak ödemeler yapıldığı görüldü. Özellikle Semih Serhat Dumankaya ve Uğur Dumankaya'nın çeşitli hastanelere ve semt polikliniklerine örgüte ait yayın organlarının abonelik işlemlerinde referans olduğu tespit edildi.
Uğur Dumankaya
DUMANLI AİLECEK GAZETEYE BEKLİYOR
Uğur Dumankaya'nın şirket kayıtlarında bulunan bilgisayar yedeğinden çıkan bir e-postada ise 25 Temmuz 2015'te Zaman Gazetesi yetkilisi Hüseyin Belli tarafından Dumankaya aile üyelerine gönderilen bir Ekrem Dumanlı ile yapılacak öğle yemeğine ilişkin bilgiler yer aldı. Mail içeriğinde; hâlihazırda firari olan Ekrem Dumanlı ile Halit Dumankaya'nın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndaki iftar yemeğinde görüştükleri ve gazetede öğle yemeği davetinin kararlaştırıldığı belirtilerek, Dumankaya ailesinin tamamı öğle yemeğine davet edildi. Mailde; "Ekrem Bey Halit amca ile GYY Vakfı'ndaki iftar yemeğinde görüşmüşler. Ekrem Bey Halit amcayı ailecek gazetede ağırlamak istediğini ifade etmiş ve Halit amca geliriz demiş."
FETÖ MEDYA MENSUPLARINA ÖZEL İLGİ
Uğur Dumankaya'nın bilgisayar yedeğinden elde edilen 19 Şubat 2016 tarihli postada ise Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Levent Kenez'le yapılan toplantıya ilişkin randevu kaydı ortaya çıktı. Yine aynı bilgisayardan, Irmak TV Genel Müdürü İsveç'e firar eden Süleyman Sargın'la Dumankaya ailesiyle yapılan 12 Kasım 2015'e ait görüşmeleri gösteren randevu kayıtlarına rastlandı.
RANDEVU KAYITLARINI SİLMİŞLER
Şirket hesaplarında randevu takvimi kayıtlarının da silindiği belirlendi. Silinen randevu kayıtları yapılan incelemelerle geri getirildi. Bu silinen randevular arasında 12 Kasım 2014 tarihinde Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile yapılması planlanan görüşme de yer aldı. Bir diğer silinen randevu kaydı ise örgüte ait VİSİAD Başkanı ile Uğur Dumankaya arasında 19 Ocak 2016'da gerçekleştirilecek öğle yemeği randevusu oldu.
TANZANYA İMAMI İLE SEYAHAT ETMİŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya'nın, Dumankaya İnşaat Genel Müdürü Abdullah Yazıcı ile 2010 yılında Tanzanya'ya giderek örgütün Tanzanya imamı Atilla Ün'le fotoğraf çektirdiği de şirket kayıtlarından çıktı. Madagaskar İmamı Selman Kuzu ve İstanbul İl imamı Sadık Kesmeci'nin Dumankaya şirketi merkezine yaptığı ziyaretler de arşivlerden çıkarken, şahıslarla ilgili e-posta kayıtlarının silindiği belirlendi.
SÜLEYMAN ŞAH'A 30 MİLYON
KHK ile kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi'ne ise 2010-2015 yılları arasında toplam 30 milyon 845 bin 102 lira para aktarıldı. Üniversitenin yerleşke isimlerine örgüt tarafından, Kartal Hayriye Dumankaya Yerleşkesi ve Tuzla Leyla Dumankaya Yerleşkesi adı verildi.
KİMSE YOK MU YA SEFERBER OLDULAR
KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne 2010-2014 arası 1 Milyon 363 bin lira, derneğe gıda bankacılığı faaliyeti kapsamında da 641 bin lira olmak üzere 2 milyon liralık bir nakit akışı sağlandığı tespit edildi. Dumankaya Otomotiv şirketi atarından ise derneğe ayrıca araç kiralandığı, derneğe ait araçların ise 2015 yılı sonlarında satın alınarak derneğin mal varlığının paraya çevrildiği belirlendi. Yine derneğin sigorta işlemlerinin de Dumankaya Sigorta Acentesi tarafından gerçekleştirildi. Yine KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesine Dumankaya Şirketler Grubundan, toplam 606 bin lira bağış yapıldı. Şirkete ait araçlar 2015 ve 2016 yıllarına kadar üniversiteye kiralandı.
6 YILDA 4 MİLYONLUK BURS VE KURBAN BAĞIŞLAMIŞLAR
Örgüte verilen maddi desteğin bir kısmı da burs ve kurban bağışları oldu. Şirket kayıtlarına göre; 2010'dan 2016'ya kadar örgütle iltisaklı kişilerin çoğunlukta olduğu kişilere 934 bin 400 lira burs sağlandı. Çeklerle yapılan ödemelerin çoğuna, 'kurban', 'burs' ve benzeri açıklamalar yazıldı. Bu kayıtlar muhasebe sistemine kaydedildi. Bu yöntem ile 495 adet ve 3 milyon 273 bin lira tutarında çek tahsil edildi.