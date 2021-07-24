Jandarma istihbarat raporunda korkunç detaylar! PKK'lı kadınlar tecavüz ve infazdan kaçtı





Bugüne kadar teslim olan 53 kadının verdiği bilgilerin analiziyle hazırlanan raporda, kaçma girişiminin birden fazla kez gerçekleştiği, ilkinde genellikle kaçma girişiminde bulunan örgüt üyelerinin yakalandığı, teröristlerin bu eylem karşısında ise muhakkak cezalandırıldığı belirtildi.

Cezaların tutuklamalar, cezaevinde tutulma ve özeleştiri verme şeklinde gerçekleştiği belirtilirken, teröristlerin cezalarının ise bulundukları gruba göre değiştiği kaydedildi. Bir örgüt mensubunun kaçma girişimi sonrasında 6 ay ceza aldığı, bir diğerinin ise bir yıldan fazla cezalandırıldığı belirtildi.