Jandarma istihbarat raporunda korkunç detaylar! PKK'lı kadınlar tecavüz ve infazdan kaçtı

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın bugüne kadar yürütülen ikna çalışmaları sonrasında teslim olan PKK'lı kadın teröristlerin ifadeleri doğrultusunda hazırladığı "PKK/KCK'nın Kadın ve Kadın Kimliği İstismarı" başlıklı raporunda örgütteki kadın istismarı bir kez daha gözler önüne serildi.
Bugüne kadar teslim olan 53 kadının verdiği bilgilerin analiziyle hazırlanan raporda, kaçma girişiminin birden fazla kez gerçekleştiği, ilkinde genellikle kaçma girişiminde bulunan örgüt üyelerinin yakalandığı, teröristlerin bu eylem karşısında ise muhakkak cezalandırıldığı belirtildi.
Cezaların tutuklamalar, cezaevinde tutulma ve özeleştiri verme şeklinde gerçekleştiği belirtilirken, teröristlerin cezalarının ise bulundukları gruba göre değiştiği kaydedildi. Bir örgüt mensubunun kaçma girişimi sonrasında 6 ay ceza aldığı, bir diğerinin ise bir yıldan fazla cezalandırıldığı belirtildi.
İNTİHAR EYLEMCİSİ YAPTILAR
PKK örgütten kaçışları engellemek amacıyla birçok yolu denerken, kaçma teşebbüsü sonrası cezası biten kişilere yönelik uygulamanın ise bu kişilerin suikastçı ya da intihar eylemcisi olmaya ikna edildiği ortaya çıktı. Bu şekilde kaçma girişiminde bulunan kişilerin ön cephede yer almaları sağlanarak ölmelerinin amaçlandığı kaydedildi. İncelenen verilerde tutuklu kalan terör örgütü üyelerine ise sürekli fiziksel ve psikolojik işkence yapıldığı, ailelerinin öldürüleceğini ilişkin sürekli tehdit edildikleri verilen ifadelerle tespit edildi.
TECAVÜZ VE İNFAZDAN KAÇTILAR
Raporda örgütten kaçan kişinin ayrılma nedenleri de tek tek ele alındı. Örgütten kaçarak teslim olan ve ifadelerine başvurulan 53 kadın teröristin ayrılma nedenlerinin başında ilk olarak taciz, tecavüz ve infazları olurken ikinci sırada fiziksel ve psikolojik zorlanma yer aldı. 13 örgüt mensubu kadının taciz ve yaşanan infazlar nedeniyle örgütü terk ettiği, 11 örgüt mensubu fiziksel ve psikolojik zorlama nedeniyle örgütten ayrıldığı belirtilirken 2 kişinin ise aile özlemi nedeniyle teslim olması dikkat çekti.
Fiziksel ve psikolojik olarak zorlanma kategorisinde yer alan hususların dağ koşullarının zorluğu ve kişinin kendisini kapana kısılmış, özgürlük ihtiyacı hissetmesi şeklinde olduğu belirtildi. Taciz ve infazlarla ilgili kaçışların ise örgüt üst düzey yöneticilerinin yasak hususları gerçekleştirmelerine tanık olunması, alt kadroların üst kadroların tarafından ezilmesi ve taciz-tecavüz korkuları nedeniyle kadınların kaçışının engellenemediği belirtildi. Teslim olan kadınlar, insana değer verilmediğini, ölenlerin cesetlerinin arazide bırakıldığını, hastalanan örgüt mensuplarının da tedavi olmalarına izin verilmediğini anlattı.
KAÇIRDIKLARI ÇOCUKLAR İNTİHAR ETMİŞ
Azadi Amed kod adlı örgüt üyesi itiraflarında ise 2017 yılında ayda ortalama 15 kişinin terör örgütüne katıldığı, yeni katılımların genelde çocuk yaşta olduğu, 15-16 ve bazen daha küçük çocukların dağa götürüldüğü anlattı. Terörist ifadesinde "bu çocukların terör örgütüne katılımlarını sağlamak için propaganda yapıyorduk. Bu çocuklar eğitimlere alındıktan sonra zorlanmalar başlıyordu. Bu zorlamalar neticesinde kaçan, eve gitmek isteyen ve intihar edenler oluyordu" dedi.
KAÇARSANIZ İŞKENCE GÖRÜRSÜNÜZ YALANI
Teslim olan kadın teröristlerden Agri Nur kod adlı H.K. ise örgütün dağ kadrosunda yaptığı propagandaları gözler önünü serdi. 16 yıl örgütte faaliyet gösterdikten sonra kaçarak teslim olan kadın terörist "psikolojik ve bedensel olarak çok zorlanmıştım. PKK'nın üst düzeyinde yer alan yöneticiler tarafından örgütten kaçarsak Türk askerlerinin bize işkence yapacağı tecavüz edeceği söyleniyordu. Bende korkarak kaçma fikrinden uzun süre vazgeçtim. Bana yardım edebilecek güvenebileceğim birini aramaya başladım. Daha sonra örgütten kaçmayı başardım" dedi.