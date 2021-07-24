On Gözlü Köprü katliamında o teröriste ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da bomba yüklü aracı uzaktan kumandayla patlatarak 6 sivilin hayatını kaybettiği, 4 polisin yaralandığı iki ayrı olayın faili olmakla suçlanan Mehmet Eliaçık'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık, terör örgütü PKK'yla hiçbir temasının olmadığını, düşünsel anlamda örgütün fikirlerini benimsemediğini, dindar ve muhafazakâr Hüda-Par çizgisinde olduğunu, PKK'nın ateist düşünlerini benimseyen dinsiz örgüt olduğunu belirterek, "Ben suçsuzum. HTS kayıtları ve baz bilgilerine göre telefonum her ne kadar olay yerindeki patlama noktasından sinyal vermiş olsa da, oturduğum ev patlamanın olduğu yere yakındır. Allah şahittir ben kimseyi öldürmedim, kim yapmışsa elleri kırılsın. Şu anda cezaevindeki mahkûmlara Kur'an öğretiyorum" dedi.

YARALI POLİSLER ŞİKÂYETÇİ OLDU

Patlamada yaralanan polis H.K, "Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde geçici görevle çalışıyordum. Olay günü On Gözlü köprü civarına geldiğimizde patlama oldu. Şoför hemen araçtan indi. Bende inmek istedim ancak bacaklarımı hissetmiyordum. Çevredeki vatandaşlar beni kucaklayarak bir araca alıp, hastaneye götürdü. Sanıktan şikâyetçiyim" dedi.

M.B adlı polis de saldırıda ağır yaralandığını, önemli derecede hafıza ve bilinç kaybı yaşadığını belirterek, şikâyetçi oldu.

BOMBAYI PATLATTI ÇAY İÇTİ

Sanık Mehmet Eliaçık ile ilgili 5 gizli tanık da ifade verdi: Tanıklar, "Mezbahada hayvan kesimi yapar. Örgütsel faaliyetlerini motosikletiyle eylem yerine giderek yapar. 10 Gözlü Köprü'deki bombalı saldırıdan sonra aynı yerde ikinci bir bomba yüklü araç patlamadan yakalanınca ortadan kayboldu. Sur bölgesindeki en aktif YPS sorumlusudur. YPS'li teröristler bütün eylem talimatlarını bu kişiden alır. Herkes kendisinden çok korkar. 10 Gözlü Köprü olayında bomba düzeneğini bizzat kendisi patlattı. Önce olay yerine yakın polis noktasına bomba yüklü aracı bırakacaktı. Ancak bundan vazgeçip çevik kuvvet otobüsünün geçiş saatini bekledi ve bombayı patlatınca 5 kişi öldü. Sonra motosikletiyle olay yerine yakın bir çay bahçesine giderek oturup kendine sade vatandaş görüntüsü vermiştir. Sur'da vatandaşlar arasında yaşanan ihtilaflarda PKK adına sözde yargıçlık yapar" dediler.

BENİM DEĞİL DEDİĞİ NUMARAYI NOTER GÖREVLİSİNE VERDİ

Terörist Eliaçık, patlama günü görüşme yaptığı telefonun kendisine ait olmadığını iddia ederken, işlem yaptırdığı sırada yakalandığı noter görevlisine kendisine ait olmadığını ileri sürdüğü telefon numarasını verdiği ortaya çıktı.

Geriye dönük HTS kayıtları incelendiğinde Eliaçık'ın olayın diğer faili Cihan Akıcı ile patlama günü yoğun görüşme yaptığı tespit edildi. Eliaçık'ın patlama noktasına 250 metre mesafede kullandığı telefonun 1662 kez baz sinyali verdiği belirlendi. Eliaçık'ın Lice'de öldürülen ve 10 Milyonluk Kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde Özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçen dokümanlarda dağda çekilmiş fotoğrafları ve örgütün tuttuğu sicil ve özgeçmiş raporu ortaya çıkınca uyuyan hücre olarak şehir merkezinde faaliyet gösterdiği de netlik kazandı.

AĞIR MÜEBBET HAPİS

Bu doküman yargılamanın sürdüğü dava dosyasına delil olarak gönderilince Mahkeme sanığı ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak ve 4 polisi öldürmeye teşebbüs etmekten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanığın cezası kamu görevlilerini öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığından toplam 39 yıl hapis cezasına indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Terörist aynı aileden 5 kişiyi öldürmekten ise delil yetersizliğinden beraat etti.

On Gözlü Köprü yakınında 5 yıl önce gerçekleştirilen saldırıda anne Behiye Yıldırım (52), kızları Derya Yıldırım (23) ve Demet Yıldırım Aydın (31), torunları Ceylinaz (3) ve Oğuz Kaan Aydın (8) ile Veysel Eroğlu (25) hayatını kaybetmişti.