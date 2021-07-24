Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Dün, hain terör örgütü PKK tarafından TSK'ya yönelik yapılan hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi ve terör mevzilerinin vurulduğu bildirildi.
OKTAY: HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR
Acı haberin duyurulmasından sonra sosyal medyadan binlerce taziye mesajı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır." dedi.
ALTUN: TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR MÜCADELEMİZİN SÜRECEĞİNDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerine yer verdi.
BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehitlerimiz için bir mesaj yayınladı. Koca, "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
BİNALİ YILDIRIM: RABB'İM ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİNE VE YAKINLARINA SABIR VERSİN
Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah'tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır versin. Başımız sağ olsun.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: MEHMETÇİKLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "FıratKalkanı harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun. Terörün her türlüsünün kökünü kazıyacağız! Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!" ifadelerine yer verdi.