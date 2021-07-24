Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve İletişim Başkanı Altun’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Dün, hain terör örgütü PKK tarafından TSK'ya yönelik yapılan hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi ve terör mevzilerinin vurulduğu bildirildi.