Wikipedia kurucusunun bile kontrolünden çıktı! Ücret karşılığı içerik giriliyor

"PARASINI VERİP İSTEDİĞİNİZİ YAZDIRABİLİRSİNİZ"

Doç Dr. Kırık, olayın ekonomik boyutuna da dikkat çekti ve "Düşünün Türkiye'de bu yetkiye sahip olan bir kişiye para karşılığında istediğiniz bilgiyi yazdırır istediğiniz madde girdirebilirsiniz. Birçok teknoloji forumunda 'Ücret karşılığında Wikipedia'ya içerik girilir' gibi satış gerçekleştiğini görüyoruz. Bu nasıl güvenilir bir yapıya sahip olabilir?" diye ekledi.

"HATALARI DÜZELTMEK AYLAR, YILLAR SÜRÜYOR"

Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise Wikipedia'da yaşanan hataların kimi zaman yıllar boyunca düzeltilmeden devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Eraslan "Kendileri de sitelerinde açıklıyor. Wikipedia gönüllüler tarafından yürütülen bir proje olduğu için her katkı sürekli olarak izlenemez. Saatler, günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca fark edilmeyen birçok hata var. Bu nedenle, Wikipedia kendi başına kesin bir kaynak olarak görülmemeli" dedi.