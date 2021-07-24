Wikipedia kurucusunun bile kontrolünden çıktı! Ücret karşılığı içerik giriliyor

Dr. Larry Sanger kurucusu olduğu Wikipedia ile ilgili yıllardır tartışılan büyük bir tehlikeyi açık açık itiraf etti. Platformun artık güvenilir bilgiler sağlamadığını ve bazı kullanıcılar tarafından propaganda aracına dönüştürüldüğünü söyledi. Sanger, Wikipedia'nın bazı olaylar hakkında bilgileri manipüle etmekte kullanıldığını belirterek "Makalelerin, birisinin söylemesini istediği şeyi yansıtmasını sağlamak için perde arkasında oynanan büyük, kötü, karmaşık bir oyun var" ifadelerini kullandı. Bazı editörlerin maddi fayda sağlamak ya da siyasi tercihleri üzerinden doğru olmayan bilgi ve içerikler girdiğini ya da Wikipedia'da yer almasına izin verdiğini dile getirdi.
ÜST DÜZEY EDİTÖR NE İSTERSE O!
Uzman isimler konuyla ilgili çarpıcı detaylar paylaşırken büyük bir tehlikenin de ortada durduğunu belirtti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık, Wikipedia sisteminde ciddi bir sorunun varlığına işaret ederek "Üst düzey editörler bir nevi yönetici gibi çalışır. Yazılan maddeleri kontrol eder. Üst düzey editör içeriği beğenmez, o maddeyle ilgili konuda bir maddi beklentisi varsa ya da kendi düşünce yapısına uygun değilse müdahale eder " diyerek bunun da Wikipedia'yı manipülasyona açık bir hale getirdiğini ifade etti.
"ÖĞRENCİLERİMİN TEZLERİNDE KULLANMASINA KARŞIYIM"
Doç Dr. Kırık, 7'den 70'e internet ortamında birçok kişinin bu bilgileri sorgulamadan kabul ettiğini dile getirerek "Ben öğrencilerimin de Wikipedia'yı tezlerinde ve bilimsel çalışmalarında kullanmasına karşıyım ve bu konuda kendilerini uyarıyorum. Bu tamamen yetkinin kontrol eden kişide toplanması. Yarın, öbürgün farklı mecra ve ortamlardan beslenen bu tip kişilerin kendi isteklerine göre bir alan oluşturmasına yol açıyor" dedi.
"YAYIN KURULU OLMALI"
Kırık, internet ansiklopedisi sisteminin de yazılı ansiklopediler gibi yayın kuruluna sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Kırık şunları söyledi: "Editörlerin kimliğini açıklama zorunluluğu yok. Bu editörler rumuzla madde giriyor. Editörün yetkinliğinden de haberdar değilsiniz. Başka hiçbir bilgimiz yok kendisiyle ilgili. Böyle bir durum söz konusu olunca da gerçekten bilgi kaynağı olduğunu söylemek güç. Ortak bir yayın kurulu olabilir. Farklı alanlarda işinin uzmanı bilim insanı atanır ve ancak onların kontrolüyle bilgi ve içerik girilirse sağlıklı bir süreç olur. Aksi takdirde bir kişi 'Ben bu bilgiyi beğenmedim' diyerek silebilirse sıkıntılı olur. Geçmişten beri üye olan kişiler yetkili olarak atfedildiği için burada kontrolü sağlamak fazlasıyla güç. Birçok bilgi ne yazık ki geçerliliği ve güvenilirliği zedeliyor.
"PARASINI VERİP İSTEDİĞİNİZİ YAZDIRABİLİRSİNİZ"
Doç Dr. Kırık, olayın ekonomik boyutuna da dikkat çekti ve "Düşünün Türkiye'de bu yetkiye sahip olan bir kişiye para karşılığında istediğiniz bilgiyi yazdırır istediğiniz madde girdirebilirsiniz. Birçok teknoloji forumunda 'Ücret karşılığında Wikipedia'ya içerik girilir' gibi satış gerçekleştiğini görüyoruz. Bu nasıl güvenilir bir yapıya sahip olabilir?" diye ekledi.
"HATALARI DÜZELTMEK AYLAR, YILLAR SÜRÜYOR"
Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise Wikipedia'da yaşanan hataların kimi zaman yıllar boyunca düzeltilmeden devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Eraslan "Kendileri de sitelerinde açıklıyor. Wikipedia gönüllüler tarafından yürütülen bir proje olduğu için her katkı sürekli olarak izlenemez. Saatler, günler, haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca fark edilmeyen birçok hata var. Bu nedenle, Wikipedia kendi başına kesin bir kaynak olarak görülmemeli" dedi.
TARAFLI EDİTÖR RİSKİ!
Eraslan, bilgilerin taraflı editörler tarafından manipüle edilme riskini de belirterek "Sözlükler gibi kullanıcıların belirlediği içeriğe sahip olan bu kaynaklardaki bilgiler, editör takımları tarafından teyit edilip doğrulansa da yine de gözden kaçan birçok hatalı bilgi ve manipüle edilen editörlerden ötürü taraflı fikirler içeriyor olabilir. Bu durum, teyit kültüründen bihaber insanlar ve onların sosyal medyadaki çevreleri için bilgi kirliliği oluşturmakta. Tıpkı Facebook'ta paylaşılan yanlış bilgiler ve onlara inanıp hareket eden 'dijital göçmen' grubu gibi." diye ekledi.
"DİKKATLE İZLENMESİ GEREKİR!"
Prof. Dr. Eraslan bu tip platformların dikkatli takip edilmesi gerekliliğini aktardı. Eraslan şunları söyledi: "Sosyal medya getirdiği algı yönetimi hareketiyle beraber hayatımıza teyit kültürünü de sokmuştur. Bu tarz platformlarda yer alan bilgiler teyit edildikten sonra ona göre hareket edilmelidir. Ülkemize dönük birçok algı yönetimine de zemin olan bu platformların (Wikipedia, sözlükler vb.) dikkatle izlenmesi gerekmektedir."Wikipedia’nın kurucusundan flaş itiraf! Kirli propaganda ifşa oldu!