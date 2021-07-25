Bu saldırının eşkıyalıktan farkı yok!

İstanbul Şile
sahilinde, A Haber
'den Çağdaş Evren Şenlik ile Ayhan Arıtürk'ün, haber takibi yaparken İBB cankurtaranları tarafından darp edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ:
Bu ayıbı kınıyorum. Yargının saldırganlara ilişkin gerekeni yapacağına inanıyorum.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe:
Eşkıyalıktan farkı yok.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci:
A Haber'e karşı saldırılar sistematik hale gelmiş durumda. Bu çifte standartlı ve aşağılık bir tavır.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu:
Alçak saldırıyı lanetliyorum.
SABAH Yazarı Hilal Kaplan:
Bu şiddet ve nefret döngüsünün sorumlusu, A Haber'i her fırsatta hedef gösterenler.
Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu:
Saldırıyı kınıyorum.
CNNTürk Ankara Temsilcisi Zafer Şahin:
Nerede sizin insanlığınız, vicdanınız. Basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı:
İBB militanları saldırdı.
Gazeteci-Yazar Ersin Çelik:
Talimatla muhabir dövmüşler. Akıl tutulması!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Şiddete başvurmak acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken hedef göstermenin devamı barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun.