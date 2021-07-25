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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Bu saldırının eşkıyalıktan farkı yok!

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bu saldırının eşkıyalıktan farkı yok!
İstanbul Şile sahilinde, A Haber'den Çağdaş Evren Şenlik ile Ayhan Arıtürk'ün, haber takibi yaparken İBB cankurtaranları tarafından darp edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: Bu ayıbı kınıyorum. Yargının saldırganlara ilişkin gerekeni yapacağına inanıyorum.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Eşkıyalıktan farkı yok.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: A Haber'e karşı saldırılar sistematik hale gelmiş durumda. Bu çifte standartlı ve aşağılık bir tavır.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: Alçak saldırıyı lanetliyorum.
SABAH Yazarı Hilal Kaplan: Bu şiddet ve nefret döngüsünün sorumlusu, A Haber'i her fırsatta hedef gösterenler.
Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Saldırıyı kınıyorum.
CNNTürk Ankara Temsilcisi Zafer Şahin: Nerede sizin insanlığınız, vicdanınız. Basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: İBB militanları saldırdı.
Gazeteci-Yazar Ersin Çelik: Talimatla muhabir dövmüşler. Akıl tutulması!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddete başvurmak acizliğin ifadesidir. Saldırı sonrası özür dilenmesi gerekirken hedef göstermenin devamı barbarlık ve suçtur. A Haber'e geçmiş olsun.

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Bu saldırının eşkıyalıktan farkı yok!
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