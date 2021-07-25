Foncu vakfın başkanı Lou Anne Jensen’ın ABD’li general Tommy Franks ile fotoğrafı ortaya çıktı!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'deki bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüzbinlerce dolarlık hibe yaptığını açıklamış, listede Medyascope, P24 ve 140Journos gibi medya kuruluşları olduğu ortaya çıkmıştı.



Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 2016'dan 2020'ye kadar toplamda 476 bin 720 dolar hibe verildiği, Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün vakıftan 124 bin 15 dolar aldığı ortaya çıkarken, 140Journos'a 60 bin dolar, Serbestiyet'e ise 49 bin 995 dolar gibi bir miktarın hibe edildiği öğrenilmişti.



Ayrıca Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 582 bin Norveç Kronu hibe desteği verildiği, bu miktar dolar olarak hesaplandığında 65 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.



BAĞIŞÇILIK GELENEKLERİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER



Chrest Foundation Vakfı'nın merkezi ise ABD'nin Teksas eyaleti Irving şehrinde bulunuyor. Vakfın internet sitesinde Jensen ailesinin vakfı 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne Jensen tarafından kurulduğu ifade ediliyor. Ayrıca ailenin bağışçılık geleneği olduğu da vurgulanıyor.



WIKILEAKS'IN YAYIMLADIĞI GİZLİ ABD BELGELERİNDE VAKIF BAŞKANININ E-POSTASI VAR!



Ancak Türkiye'deki medya kuruluşlarını fonlayan ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, bağışçı bir gelenekten geldiklerini iddia etse de ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısının ortaya çıkması şüphelere neden olmuştu.



Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'ın, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkâri, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için bilgi istediği ve bunun için e-posta attığı öğrenilmişti.

SOSYAL OLMASINA RAĞMEN İNTERNETTE TEK KARE FOTOĞRAFI BULUNUYOR



Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen hakkında internette bilgi arandığında ise 30 yılı aşkın bir süredir sosyal hizmetler sektöründe çeşitli kapasitelerde çalıştığı ya da gönüllü olduğu bilgisi ortaya çıkıyor. Şu anda Ulusal Politika Analizi Merkezi'nin (NCPA- National Center for Policy Analysis) Danışma Kurulu'nda ve ayrıca College First Vakfı'nın Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı bilgisine ulaşılıyor. Sosyal bir kişilik olan Lou Anne King Jensen'ın internette ise tek bir kare fotoğrafı olması dikkat çekiyor.

ABD'Lİ GENERALLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İnternette biraz daha detaylı araştırıldığında ise Lou Anne Jensen'ın 2008 yılında Ulusal Politika Analizi Merkezi'nin (NCPA- National Center for Policy Analysis) bir galasına katıldığı öğrenildi. Ulusal Politika Analizi Merkezi'nin galasını anlatan bir dergide, Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne Jensen ile ABD Silahlı Kuvvetlerinde emekli general Tommy Ray Franks'in yan yana fotoğrafı da ortaya çıktı.

ABD'Lİ EMEKLİ GENERAL IRAK VE AFGANİSTAN İŞGALİ'NDE GÖREV ALDI

ABD Silahlı Kuvvetlerinde emekli general Tommy Franks ise ilginç bir isim olarak karşımıza çıkıyor. 1967 yılında asteğmen olarak mezun olunca Vietnam Savaşı'nda görev yapan 9. Piyade Tümeni 4. Topçu Taburu'na atandı. Birçok yerde görev alan general Franks, 11 Eylül Saldırılarının ardından 2001 yılında Afganistan'daki Taliban rejimine karşı düzenlenen işgale ve 2003'te ise Irak'ın işgaline katıldı. Sonra ABD Merkez Komutanlığı'nda görevini emekli oluncaya kadar sürdürdü.

*Fotoğrafta yer alan kırmızı kıyafetli kadın Lou Anne Jensen'ın sol tarafta yer alan isim ise ABD'li emekli general Tommy Franks.