Lozan istiklal zaferinin tasdiki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgelerinden Lozan Barış Antlaşması
'nın imzalanmasının 98. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kahraman milletimizin her türlü imkânsızlığa,ve ihanete rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan
Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir."
Öte yandan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Başkan Erdoğan'la telefonla görüşerek Kurban bayramını kutladı. Erdoğan da Türkiye'nin Ahıska Türklerine desteğinin süreceğini söyledi.
'BİR ONUR BELGESİ NİTELİĞİNDEDİR'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli'nin Twitter adresinden yayımladığı mesaj özetle şu şekilde: "98 yıl önce bugün imzaya açılan Lozan Barış Antlaşması, halen ilk günkü mana ve muhtevasını muhafaza eden bir onur belgesi niteliğindedir. Milli Mücadele
, askeri ve stratejik bir zaferin şehadet ve gazilikle yoğurulmuş kahramanlık beratıdır. Lozan Antlaşması ise muhteşem bir fecrin, haç karşısında düşmeyen hilalin siyasi ve diplomatik başarısıdır. Lozan'da Türk asırlarının müdafaası yapılmış, Türk milletinin bekası ve varlık hakları meydanlarda akan kanlardan ilhamını alan diplomatik ustalıkla güvenceye kavuşturulmuştur." Hakan TEKİN/
ANKARA