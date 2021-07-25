O alçak kamerada

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde Yurtta Sulh Konseyi'nde yer alan ayrıca Adil Öksüz başkanlığında darbe planı toplantısına katılan 'Abdullah' kod adlı Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü eski Kurmay Yarbay Turgay Sökmen, 16 Temmuz sabahı saat 10.21'de pilotlara Ankara'yı bombalama talimatının verildiği 143. Filo Komutanlığı'ndaki Öğretmen Gazinosu'ndan sivil kıyafetle çıkarken kameralarca kaydedildi. Görüntülerde eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret eden Sökmen, rahat tavırlarıyla dikkati çekerken, bunların firardan önceki son görüntüler olduğu anlaşıldı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Sökmen'in görüntüleri de yer aldı. Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Sökmen, 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildiğinde saatler 10.21'i gösteriyor.
KAMERALARI İŞARET ETTİ
Ankara'yı bombalayan darbeci pilotlara talimat verilen 143. Filo Komutanlığının koridorunda ilerleyen Sökmen, filo komutanın odasının girişinde karşılaştığı eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret ederek, bir şeyler konuştuğu görülüyor. Bu görüşmeden sonra elleri cebinde filo komutanının odasına yönelen Sökmen, kapı girişinde güvenlik kamerasının kadrajında yer almayan biriyle görüştükten sonra sivil imamların bulunduğu Öğretmen Gazinosu'na gidiyor. Sökmen'in, görüntülerdeki rahat tavırları dikkati çekiyor.
KARANLIK YARBAY
İhanet girişiminin sivil kanadını oluşturan mahrem imamlardan Adil Öksüz başkanlığında 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada düzenlenen darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve darbe girişimi akşamı Akıncı Üssü'nde olması istenen Sökmen'e ayrıca örgüt mensubu jandarma personelini koordine etme talimatı verildi. Darbe girişiminin ilk saatlerinde planlandığı gibi Akıncı Üssü'ne giden Sökmen, 143. Filo'da Ankara haritası üzerinde bombalanacak yerlerin planlamasına katıldı. Ardından sabah saatlerine kadar darbe girişiminin başarılı olması için Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine katılan darbeci yarbay Sökmen, başarısız olduklarını anlayınca Akıncı Üssü'nden firar etti.
Yarbay rütbesinde olmasına rağmen darbeyi yöneten sözden "Yurtta Sulh Konseyi"nde yer alması nedeniyle "karanlık yarbay" olarak da bilinen Sökmen, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunuyor. Başına 4 milyon lira ödül konulan Sökmen, olay tarihinde tüm terör eylemlerinden sorumlu tutuluyor.