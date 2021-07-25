Serbest kaldılar

Şile
Ayazma Plajı'na boğulma haberler
i için giden A Haber
ekibi, İBB
'ye bağlı cankurtaranlar tarafından hedef alındı ve darp edildi.
Basını susturmak isteyen magandaların darp ettiği kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Şenlik'e yönelik saldırı büyük tepki aldı ancak İBB sözcüsü Murat Ongun
saldırganlara tweet'leriyle adeta "aferin" dedi.
A Haber'e saldıran cankurtaran görevlilerinden A.Ç. (35) dün sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Şile Polis Merkezi Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından Şile Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında, daha önceden farklı suçlara karıştığı için sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Firari saldırgan H.A. ise gün içinde yakalandı. Ancak ifadeleri alınan iki saldırgan akşamüstü saatlerinde serbest bırakıldı.
GÖRÜR GÖRMEZ PLAN YAPTILAR
Öte yandan A Haber'deki Memleket Meselesi programına katılan ve başına gelenleri aktaran Çağdaş Şenlik şunları söyledi: "Plaja giriş yaptığımızda orada bulunan cankurtaranlar bizi görür görmez kendi aralarında iletişime geçtiler. Bir kargaşa çıktı. Ardından biz Ayhan'la yerimizi aldık. Daha sonra Ayhan kamerasını açtı, canlı yayın cihazını hazırladı. Ben de yayına hazırlanmıştım. 'Cankurtaranların şefi' olarak adlandırdığımız, bir kişi 'A Haber asla burada yayın yapamaz. A Haber'e hiçbir cankurtaran röportaj vermeyecek, verenin ümüğünü sıkarım' şeklinde tehditvari bir konuşma yaptı. Elbette biz aldırmadık. Ayhan'ı sakin olması konusunda uyardım. Daha sonra o bahsettiğim kişi Ayhan'a dönerek pek çok hakarette bulundu ve saldırmaya başladılar. Ayhan yere düşmeden önce kafama iki darbe alıp ensemden yere yatırılmıştım. Kendimi oradan çıkartıp uzaklaştırdım. Soluma döndüğümde Ayhan'ı yerde gördüm. Daha sonra bana vurmaya çalışanlar Ayhan'a yöneldi. Dakikalarca tekmelediler. 3 sivil polis bizi oradan çıkarttı. Karakola gidip, ifademizi yazdık, tutanağı tutturduk."
BURUN KEMİĞİNDE AÇILMA, BOYUN VE GÖĞÜSTE DARBE
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Haber muhabiri Çağdaş Şenlik ve kameraman Ayhan Arıtürk'ün İBB'ye bağlı cankurtaranların saldırısına uğraması Şile Devlet Hastanesi'nden alınan darp raporuna da yansıdı. Aldıkları emir sonrası saldırıyı gerçekleştiren partizanların hakaret ve saldırısına maruz kalan kameraman Ayhan Arıtürk'ün uğradığı şiddet, darp raporunda da belgelendi. Arıtürk'ün aldığı darp raporunda burun kemiğinde minimal açılmanın olduğu, boynundan ve göğsünden darbe aldığı rapora işlendi. Arıtürk aldığı rapor sonrasında Şile Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında şikayetçi oldu. Barış SAVAŞ
/SABAH