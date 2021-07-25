Son Dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! 25 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. İlk vakadan bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan 25 Temmuz korona son durum verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 14 bin 230
VEFAT SAYISI: 55
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211
VAKA SAYISI: 12 bin 381
VEFAT SAYISI: 58
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383
VAKA SAYISI: 11 bin 094
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215
VAKA SAYISI: 9 bin 586
VEFAT SAYISI: 52
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093
VAKA SAYISI: 8 bin 151
VEFAT SAYISI: 59
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 946
VAKA SAYISI: 8 bin 780
VEFAT SAYISI: 46
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 561
VAKA SAYISI: 7 bin 667
VEFAT SAYISI: 50
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 152
VAKA SAYISI: 7 bin 680
VEFAT SAYISI: 66
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835