Son dakika haberi | Yerli aşıda kritik gelişme: Geri sayım başladı

Faz-2 çalışmasında VLP aşı adayımızın virüsün İngiliz varyantında bulunan mutasyonuna karşı ayrıca geliştirilen tasarımını da dâhil ettiklerini ifade eden Mandal, "Toplam 330 gönüllü olacak şekilde 110 kişiye Vuhan varyantı için geliştirilen orijinal tasarımlı VLP aşı adayı, 110 kişiye İngiliz varyantı için geliştirilen VLP aşı adayı ve 110 kişiye de 1. doz VLP orijinal ve 2. doz VLP İngiliz varyantı için geliştirilen aşı adayları ile aşılama yapılıyor. Faz-2 çalışmasını önümüzdeki günlerde tamamlamayı hedefliyoruz. Faz-3 çalışmasına VLP aşı adayımızın Delta varyantına karşı tasarım içerecek şekilde dâhil edilmesini sağlayacağız. VLP aşı adayımızın bir özelliği de Varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilen bir teknolojiye sahip olması. Bu kapsamda VLP aşı adayımızın yeni ortaya çıkabilecek varyantlara karşı hızlı bir şekilde uyarlanabilmesinin hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.