AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'taki darbe girişimini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere yaptığı açıklamada Tunus'ta dün akşam askeri darbe yapıldığını, çatışmaların sürdüğünü belirtildi.

Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla darbe ile karşılaştığını belirten Kurtulmuş, "Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız. Çünkü darbeler, halkın özgür iradesini yok saymaktır." diye kaydetti.

Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok. Fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır. Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ HEYETİNDEN AZERBAYCAN'A ZİYARET

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Mezara çelenk bırakan Kurtulmuş, sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanını ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarını yer aldığı Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlik anıtlarına çelenk sunan Kurtulmuş, Bakü Türk Şehitliği anıt defterini yazdı.

Kurtulmuş şehitlik ziyaretleri sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) arasındaki ilişkileri teyit etmek ve daha da güçlendirmek için Azerbaycan'a geldiklerini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında mükemmel ilişkilerin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, 44 gün süren şanlı mücadele Türkiye halkı bütün gücüyle, bütün imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgali sonlandırması için verdiği mücadeleye destek olduğunu hatırlattı.

Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in duruşu ve halkın cesareti dolayısıyla uzun yıllar süren işgalin sonlandırıldığını söyleyerek savaşta şehit düşenlere rahmet temennisinde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan'ın müşterek kararlığı ile bölgenin barış ve esenlik bölgesi haline gelmesi için tüm güçleriyle gayret sarf edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ermenistan, sorunları çözmek için bölge dışındaki ülkelerden destek almak alışkanlığından vazgeçmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karabağ zaferi sonrasında önerdiği, 6 ülkenin, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın müşterek platform oluşturarak bölgedeki sorunları kendi aralarında çözmelerinin en doğru yol olduğu kanaatindeyim. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesinin yolu da savaştan sonra sağlanan sulh ortamının devam ettirilmesidir. Sorunları konuşarak, görüşerek çözebilmek gerekir. Ermenistan'a tavsiyemiz şudur. Başka ülkelere güvenerek, başka ülkelerdeki diasporasının gücünü kullanarak Azerbaycan'a karşı bir gerginlik oluşturulmasının Ermenistan halkına da bir faydası olmadığını artık anlamış olmaları lazım. Bundan sonraki süreçte Ermenistan'ın daha temkinli davranmasını kendilerinin geleceği bakımından da daha doğru olduğunu görüyorum. Böyle olacağını ümit ediyorum.

AK Parti heyetinde, Kurtulmuş'ın yanı sıra , Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç ve bazı genel merkez yetkilileri yer aldı.