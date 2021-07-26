Bakan Ziya Selçuk, Doğa ve Fen Okulu'nun kurdelesini taşla keserek açtı

Okullarda yüz yüze eğitimi 6 Eylül'de açmayı planladıklarını belirten Bakan Selçuk, Doğa ve Fen Okulu'nun çok güzel bir proje olduğunu emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin tüm ilçelerinde kurmayı planladıklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğayla iç içe doğayla barışık bir şekilde eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz" dedi.
Duvarları olmayan, tamamen doğal ortamda ve deniz kenarında bulunan Doğa ve Fen Okulunu ziyaret eden Bakan Selçuk, Öğrencilerle birlikte mangalda mısır pişiren bakan Selçuk, öğrencilerin sopa ile top taşıma oyununa katıldı. Öğrencilerin heyecan dolu yarışına eşlik etti. Bakan Selçuk, sahile gelerek önce kum zambağı ekti, ardından da öğrencilerle birlikte balık tuttu.
Bakan Selçuk, ağaç dallarından hazırlanan sembolik 'Doğa ve Fen Tv' ekranından bir konuşma yaptı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar sevgili meslektaşlarım, dünyanın en büyük televizyonlarından birisi olan doğa ve fen televizyonundayız. Ve bugün burada olmaktan inanılmaz mutluyum. Öğretmen arkadaşlarımızın çok yüksek bir fedakarlıkla gerçekten büyük bir özveriyle ortaya koydukları bu projenin bütün Türkiye'de ilçeler seviyesinde olması benim en büyük hayalim. Ve bu hayalimin bu şekilde somuta getirilmiş olması, hayata geçirilmiş olması benim açımdan son derece sevindirici. Ve bunu bir fikir olarak yaşamak, fikir olarak duymak elbette önemli bir konu ama bunu gerçekten yapmış olmak ve burada çocukların yaşantılarını görmek, deneyimlerini kütüphanelerini nasıl zenginleştiğini fark etmek inanılmaz kıymetli. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamı, bu şekilde güzelleştirip doğayla iç içe doğayla barışık bir şekilde eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz" dedi.
Bakan Selçuk, program sonunda öğrencilere kendi elleriyle hazırladığı Mersin'e özgü tantuni ve cezerye ikramında bulundu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, AK Parti Erdemli ilçe Başkanı Serdal Kaya ve yönetimi, Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile şube müdürleri, Erdemli Öğretmenevi Müdürü Mehmet Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.