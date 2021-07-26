Bakan Ziya Selçuk, Doğa ve Fen Okulu'nun kurdelesini taşla keserek açtı

Okullarda yüz yüze eğitimi 6 Eylül'de açmayı planladıklarını belirten Bakan Selçuk, Doğa ve Fen Okulu'nun çok güzel bir proje olduğunu emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin tüm ilçelerinde kurmayı planladıklarını söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Doğayla iç içe doğayla barışık bir şekilde eğitimin aslında nasıl olabileceğini dünya çapında bir örnek olarak göstermişiz" dedi.