Giriş Tarihi: 26.7.2021 20:18Son Güncelleme: 26.7.2021 20:36
Dışişleri'nden Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un açıklamalarına yanıt
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un bir gazeteye verdiği mülakatta Türkiye'ye yönelik ifadeleri hakkındaki bir açıklama yaptı. Bilgiç açıklamasında "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Bilgiç'in o açıklaması:
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Dışişleri'nden Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’un açıklamalarına yanıt