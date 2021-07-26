FETÖ'cü savcı Zaman Gazetesi  eylemlerine katılmış

15 Temmuz darbe girişim sonrası HSK, Genel Kurul toplantısında FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğuna karar verdiği 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten ihraç edilmesine karar vermişti. Şile Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüpheli Habip Gündüz'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtisaklı olduğu belirlenince 27 Kasım 2020 günü meslekten çırakıldı ve meslekten çıkarma kararı 21 Ocak günü kesinleşti.

EYLEMLERE KATILMIŞ

FETÖ üyeliği tespit edilen eski savcı hakkında CİMER' bir ihbar yapılmıştı. İhbarda, Şile'de görev yapan savcının Yakup Saygılı'nın sohbetlerine katıldığını, Zaman gazetesi ve kurban kesme faaliyetlerinde bulunup insanları gazeteye üye yapmaya çalıştığı anlatıldı. İhbar mailince, savfcının sınava girdiği ilk sene ÖSYM tarafından sınavı iptal göz damlası yüzünden sınavı geçersiz sayıldığı, sonradan mahkemeyi kazandığı için araştırmaya takılmadan mülakat soruşturmasından geçtiği iddia edildi. Zaman gazetesinin eylemlerinin yapıldığı sırada video görüntüsü olduğu görüntüyü ekleyen ihbarcı, görüntülerde yer alan savcıyı ifşa etti. Twitter'da @fuatavnifuat hesabı 2014 yılında bir mesaj paylşamıştı. Mesajında, 150'ye yakını gazeteci olmak üzere 400 kişinin gözaltına alınacağını ileri sürmüştü. Söz konusu mesaj sonrası İstanbul'da Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı çalışanlarına destek olmak için yüzlerce kişi binanın önüne gelmişti.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ EYLEMCİ BENİM'

İfadesine başvurulan Gündüz, FETÖ evlerinde kaldığını kabul ederek, evlerde cep telefonu kullanabildiklerini, Hakim savcılığa hazırlandığını, kod adı kullanmadığını anlattı. Gündüz, '2015 yılı Aralık ayında yapılan Hakimlik sınavını kazanmama rağmen sınava göz damlasıyla girmiş olmam sebebiyle sınavım iptal edildi. Sonrasında İdare Mahkemesi'ne açtığım dava sonucunda sınavım geçerli sayıldı. CİMER ihbarında yer alan linkteki görüntülerde Zaman Gazetesi ile ilgili yapılan bir işlem sonrasında protesto gösterilerinde ki kayıtlar mevcuttur. O dönem üniversite öğrencisi idim. Bir akşam vakti bizleri kaldığımız evin sorumlusu Şevket ÇIĞ program olduğunu söyleyerek, araç ayarladığını belirtip, bizleri zaman gazetesi binasının önüne götürdüler. Oraya gideceğimizi bilmiyorduk. Çekilen görüntülerdeki şahıs benim. 1 defa oraya gittim. Daha sonra da bir çok defa götürmek istediler ancak ben gitmedim' dedi.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANACAK

Hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğundan bahisle 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında kapatılan, daha öncesinde tedbir uygulanan Zaman Gazetesinin önünde gerçekleştirilen protesto eylemlerine katılarak, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı anlatıldı. Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski savcı, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.