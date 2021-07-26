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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:17

Kar maskeli saldırganlardan motosikletli suikast: 1 ölü 1 yaralı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kar maskeli saldırganlardan motosikletli suikast: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da yüzlerinde kar maskesi bulunan motosikletli iki saldırgan, silahla dehşet saçtı. Sokakta yürümekte olan Vedat Özdemir ve Selçuk M., motosikletten açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Yaralılardan Vedat Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Selçuk M.'nin tedavisi ise sürüyor. İstanbul Polisi, silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheliyi arıyor.

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzlerinde kar maskeli bulunan iki şüpheli, sokakta yürümekte olan Vedat Özdemir ve Selçuk M.'nin yanına yaklaştı. Motosikletli şüpheliler yanlarında getirdikleri silahla Selçuk Özdemir ve arkadaşı Selçuk M.'ye kurşun yağdırmaya başladı. İkili açılan ateş sonucunda vurularak ağır yaralanırken, saldırganlar ise ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Dün akşam saatlerinden beri kaldırıldığı hastanede tedavi gören Selçuk Özdemir, doktorların bütün müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Selçuk M.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Yanan olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis her yerde kar maskeli saldırganları arıyor.

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Kar maskeli saldırganlardan motosikletli suikast: 1 ölü 1 yaralı
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