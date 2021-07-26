Millet İttifakı’nda çatlak! Bolu Belediye Başkanı ve CHP Genel Başkanı’na tepki!

NE OLMUŞTU?



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve işyeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi.

CHP’li Tanju Özcan’dan skandal açıklama: 10 kat zam yapacağız!