Sağlık çalışanlarına kötü haber! Ücretsiz park ve ulaşım hakları İBB tarafından veto edildi

Kovid-19 pandemisiyle mücadelede en ön hatta mücadele eden sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile il meclislerinde getirilen ücretsiz ulaşım ve parklanma hakları İstanbul'da 1 Temmuz'da sonlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, pandeminin atlatıldığını öne sürerek uzatma hakkı bulunmasına rağmen sağlıkçılara tanınan ücretsiz ulaşım ve İSPARK'larda ücretsiz park yapma haklarını, sağlık çalışanlarının tüm tepkilerine rağmen kaldırdı.



14 Temmuz'da toplanan İBB meclisinde Cumhur İttifakının teklifi ile ele alınan konulardan biri olan sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması maddesi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına karşı AK Partili ve MHP'li meclis üyelerin evet oyuyla kabul edildi.



Kabul edilen gündem maddesiyle sağlık çalışanları 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında toplu ulaşımdan ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanmaya devam etme hakkı kazanmış oldu.



Konuya ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sağlık çalışanlarımızın toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması haklarının 31 Aralık 2021'e kadar uzatılması hakkındaki komisyon çalışmasını CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin HAYIR oylarına rağmen AK Parti grubumuzun oylarıyla kabul edildi. Hayırlı olsun. Algı ve PR belediyeciliğinin süresi bitmiş olabilir ancak sağlık çalışanlarımız halen daha bir yandan Kovit-19 hastalarına bakarken bir yanda da aşı olacak vatandaşlarımıza gece gündüz demeden hizmet vermektedir. Onların bu hizmetleri görmezden gelinemez" paylaşımında bulundu.



İLK MECLİS EYLÜL AYINDA



Ancak sağlık çalışanlarına kötü bir haber geldi. Kararın meclisten geçmesiyle memnuniyetlerini dile getiren sağlık çalışanlarına tanınan hakkın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiği öğrenildi. Meclis kararını kabul etmeyen İBB yönetiminin veto yazını Salı günü Meclis Müdürlüğü'ne sunması bekleniyor.



Meclisin Ağustos ayında tatil olması nedeniyle veto kararı sonrasında sağlık çalışanları 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında uzatılan İSPARK'larda ücretsiz park ve ücretsiz ulaşım haklarından faydalanamayacak. 13 Eylül'de yeniden mesaiye başlayacak meclisle tekrar gündeme gelmesi beklenen gündem maddesi AK Parti ve MHP grubu tarafından meclisten geçirildiği takdirde İBB yönetimi tarafından mahkemeye götürüleceği ve idare mahkemesini konuyla alakalı karar vermesi beklenecek.