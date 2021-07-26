Şiddet mağduru kadınlara 5 koldan uzman desteği

Kadına ve çocuğa şiddetle mücadelede önemli mesafa kateden Türkiye, gerçekleştirdiği adli reformlarla dünyaya örnek çalışmalara imza atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 yılı kapsayan 4. Eylem Planı'nda bahsedilen reformların gerçekleştirilmende önemli rol oynayan Adalet Bakanlığı
, 7/24 saat esasına göre hizmetlerini sürdürüyor. Bakanlık, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan adli destek ve hizmet bürolarında 791 uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı ile şiddet mağduru kadın ve çocuklara hizmet veriyor.
Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu vasıtasıyla şiddet mağduru kadınlar adli süreçler hakkında bilgilendiriliyor. ŞÖNİM ve destek hizmetleri sunan kurumlara yönlendiriliyor.
Kırılgan Grup Destek Bürosu, kaygı düzeyi yüksek şiddet mağduru kadınlar hakkında adli destek planı hazırlarken, tüm adli süreç boyunca uzman psikologlar tarafından psikososyal destek veriliyor.
Ceza Yargılaması Destek Bürosu vasıtasıyla, şiddet mağduru kadınlara, ihtiyaçları halinde duruşmalarda uzmanlar tarafından eşlik ediliyor.
Hukuk Yargılaması Destek Bürosu'nda ise boşanma sürecinde olan kadınlar için adli süreçte uzmanlar tarafından psiko-sosyal destek sağlanıyor.
Adli Yardım Hizmetleri Bürosu ise şiddet mağduru kadınlara, adli yargı talebinde bulunmaları halinde ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek adli mercilere yönlendiriyor.