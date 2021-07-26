Son dakika: AOÇ’deki yangının şüphelisi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak gözaltına alınan Mehmet T., akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir kaç noktada çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın, Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda söndürülebildi. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ



Yangın başladığı sırada bölgede bulanan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet T., polis tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı. Konuşma engeli bulunduğu söylenen ve bundan dolayı emniyette ifadesi alınamayan Mehmet T., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Mehmet T.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Mehmet T.'yi Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına sevk etti. Mehmet T.'nin, daha sonra tekrar savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, saat 12.10'da çıkan orman yangınına 10 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak Hacettepe bölgesinde görülen yangına Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait olan ve bölgede görev yapan su tankeri ile müdahale edildi. Akabinde ise Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler vakit kaybetmeden alana sevk edildi. Yangına; 1 helikopter, 9 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı ile yangın söndürme işçileri müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı."

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.