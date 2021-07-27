Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan
'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından kabul edildi. Kabulde, Azerbaycan ile Türkiye
arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedildi, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesindeki özel rolü vurgulandı. Yeni Azerbaycan Partisi
(YAP) ile AK Parti arasındaki işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, partiler arasındaki temasların ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi, iki ülkenin çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinildi. Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi.