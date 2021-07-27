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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği kaydedildi, devlet başkanları arasındaki düzenli temasların ilişkilerin genişletilmesindeki özel rolü vurgulandı. Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ile AK Parti arasındaki işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, partiler arasındaki temasların ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi, iki ülkenin çeşitli kurum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinildi. Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin genişlemeye devam edeceğine olan güvenlerini dile getirdi.
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Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti
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