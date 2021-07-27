Azerbaycan-Pakistan-Türkiye parlamento başkanları Bakü Beyannamesi'ni kabul etti

Üç ülkenin parlamento başkanları olarak yeni bir girişimi Bakü'de başlatmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Şentop, müşterek gayretlerle olgunlaşacak bu girişimin parlamentolar arası iş birliğini daha da zenginleştirecek somut projelere hayat vermesini temenni ettiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun vatan muharebesi sırasında Azerbaycan'la olan birlik ve beraberliği dünyaya gururla ilan ettiklerini anımsatan Şentop, yan yana dalgalanan bayrakların, dayanışmanın şanlı sembolü olarak hafızalardaki yerini aldığını söyledi.

Şentop, zafere giden yolda şehit olan 2 bin 906 kahramana Cenabıhak'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye olarak yakın coğrafyayı ilgilendiren kronikleşmiş meselelerin çözümlenmesi için üzerlerine düşen birçok sorumluluk olduğunu ifade eden Şentop, siyasi meselelerin yanında savunma, ulaştırma, bölgesel bağlantılılık, ticaret, enerji, eğitim, turizm, bilgi ve iletişim teknolojileri sahalarındaki ortak faaliyetlerin de üçlü iş birliğinin temel taşlarından olduğunu dile getirdi.

Şentop, Bakü Beyannamesi'nde ilan ettikleri iradenin hayata geçirilebilmesi için parlamentolarda uygun kurumsal zemini hazırlamaları gerektiğini anlatarak parlamento başkanları olarak aradaki samimi iletişimle bu süreci kolaylıkla tamamlayacaklarını ve üçlü mekanizmayı süratle kurumsallaştıracaklarına inandığını kaydetti.