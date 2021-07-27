Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partisi CHP'ye rest çekti: Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklaması sonrası gözler partisi CHP'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. CHP'li Seyit Torun Özcan'ın görüşlerinin partinin tutumu ile taban tabana zıt olduğu açıklaması yaptı, 'Açıklaması kendisini bağlar' dedi. Bunun üzerine Özcan'dan da bir açıklama geldi. Özcan, geri adım atmadı, partisine de rest çekti.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düşüncelerinin yeni olmadığını, seçim öncesi de bunları söylediğini ve geri adım atmayacağını belirtti. Özcan, partisinin rahatsız olduğunu kendisine bildirdiğini ancak bunun düşüncelerini değiştirmediğini ifade etti.

Özcan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Genel Başkan yardımcımız Seyit Torun aradı. Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği yapmış gerçek bir CHP'liyim.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli meclis üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz" demişti.

NE OLMUŞTU?

Özcan, dün belediye binasındaki basın toplantısında, ''Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz" demişti.