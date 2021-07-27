Halisdemir'e saldırı sonrası Övür ve Altınok'tan çarpıcı İYİ Parti tespitleri: FETÖ gölgesi hiç kalkmadı

SABAH yazarları Mahmut Övür ve Melih Altınok İYİ Partili yönetici Uğur Songül Sarıtaşlı'nın şehit Ömer Halisdemir'e yönelik hakaret ve saldırısı üzerine oluşan tepkilerin gerekçesi ve İYİ Parti'nin hain darbe girişimi ile FETÖ konusundaki tutumuna ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundular. İYİ Parti'nin bir akıl tutulması yaşadığını söyleyen Mahmut Övür "Kurulduğu günden beri üzerinden FETÖ gölgesi hiç kalkmadı" derken Melih Altınok "Çürük elma edebiyatını bıraksınlar. FETÖ tabanına göz kırpan bu yapıda Ömer Halisdemir'e saldıran kişi disipline sevk edildi ama FETÖ'cüler için 'onlar teröristse ben baş teröristim' diyen Genel Başkan Yardımcısı görevinde" dedi.
İşte tecrübeli gazetecilerin Sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmeler:
SABAH yazarı Mahmut Övür:
TAM BİR AKIL TUTULMASI
"Tabi bir akıl tutulması ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Siyaseten böyle düşünüyorsanız bile oylarına talip olduğunuz ve 15 Temmuz travmasını yaşamış bir Türkiye'de darbenin ve darbecilerin karşısına canıyla direnmiş, en kritik anda tereddütsüz şehit düşerek sembolleşmiş bir milli kahramana bu şekilde saldıramazsınız.
İYİ PARTİ ÜZERİNDEKİ FETÖ GÖLGESİ HİÇ KALKMADI
Kurulduğu günden bu yana İYİ parti'nin üzerinden FETÖ gölgesinin kalkmadı.
KAMUOYU BU REAKSİYONU AKŞENER'DEN BEKLEDİ
Yine İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana neden olduğu tartışmalar, iç çatışmalar, içeriden isimlerin karıştığı skandallar ve açıklamalar ciddi manada bir sorgulamaya neden oldu ve bu son olayda anında ve en üst düzeyde verimlesi gereken reaksiyon ancak 1 gün sonra ve sadece il Başkanı ağzından verilerek ihraç talebi ilan edildi. Ancak SABAH'ın haberi duyulur duyulmaz ciddi bir tepki patlaması oldu ve kamuoyu bu reaksiyonu bizzat Meral Akşener'in ağzından bekledi.
SABAH yazarı Melih Altınok:
O İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ; TÜRKKAN VE AKŞENER NEREYE SEVK EDİLECEK?
İYİ Parti bugün öğreniyoruz ki Ömer Halisdemir'e FETÖ'cü diyen Tokat il Başkan yardımcılarını disipline sevk etmiş. Peki FETÖ'nün gazetecileri için 'Onlar teröristse ben baş teröristim' diyen Lütfü Türkkan'ı nereye sevk edecekler? Ya da onu bırakın teröristbaşı Fetullah Gülen'den 'Hocaefendi' diye övgüyle söz eden, iktidara gelirlerse FETÖ'cü polis şeflerini serbest bırakacaklarını, hatta göreve döndüreceklerini söyleyen Meral Akşener'i nereye sevk edecekler?
"BU ÇÜRÜK ELMA EDEBİYATINI BIRAKSINLAR"
Bu çürük elma edebiyatını bıraksınlar. FETÖ tabanından oy almak için kurulan bir partide FETÖ'cü yöneticilerin olmasından daha doğal bir şey olamaz. Halkımız bunu bilmeli