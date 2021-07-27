Halisdemir'e saldırı sonrası Övür ve Altınok'tan çarpıcı İYİ Parti tespitleri: FETÖ gölgesi hiç kalkmadı

SABAH yazarı Melih Altınok:

O İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ; TÜRKKAN VE AKŞENER NEREYE SEVK EDİLECEK?

İYİ Parti bugün öğreniyoruz ki Ömer Halisdemir'e FETÖ'cü diyen Tokat il Başkan yardımcılarını disipline sevk etmiş. Peki FETÖ'nün gazetecileri için 'Onlar teröristse ben baş teröristim' diyen Lütfü Türkkan'ı nereye sevk edecekler? Ya da onu bırakın teröristbaşı Fetullah Gülen'den 'Hocaefendi' diye övgüyle söz eden, iktidara gelirlerse FETÖ'cü polis şeflerini serbest bırakacaklarını, hatta göreve döndüreceklerini söyleyen Meral Akşener'i nereye sevk edecekler?

"BU ÇÜRÜK ELMA EDEBİYATINI BIRAKSINLAR"

Bu çürük elma edebiyatını bıraksınlar. FETÖ tabanından oy almak için kurulan bir partide FETÖ'cü yöneticilerin olmasından daha doğal bir şey olamaz. Halkımız bunu bilmeli