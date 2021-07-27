Liselere yerleşme oranı yüzde 93

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Liselere Geçiş Sistemi
(LGS
) kapsamındaki sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıkladı. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası birinci nakil tercih dönemi olacak. Nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. 2'nci nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. İlk yerleştirme sonuçlarına göre LGS puanıyla öğrenci alan liselerin kontenjanları yüzde 95.22 oranında doldu. Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu.
YERLEŞME ORANI YÜKSELDİ
LGS puanına göre yerleştirme için toplam 358 bin 187 öğrenci tercih yaptı ve 168 bin 924 öğrenci tercihleri doğrultusunda sınavlı okullara yerleştirildi. LGS puanıyla öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 98.27'ye ulaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise oran yüzde 76.90 olarak hesaplandı. Yerleştirme sonuçlarıyla beraber, sonuçlarla ilgili kapsamlı iki ayrı rapor da "http://www.meb.gov.tr/" internet adresinden kamuoyuyla paylaşıldı. Raporlarda sınavlı ve yerel yerleştirme süreci detaylı şekilde ele alındı. Rapora göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ü tercihleri arasında bulunan okullardan birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 51'i birinci tercihine yerleşti. Sınavsız yerleştirmede diğer bir iyileştirme de öğrencilerin birinci tercihlerine yerleşme oranlarında görüldü. Sınavsız yerleşen öğrenciler arasında birinci tercihindeki okullara yerleşen öğrencilerin oranı 2020'de yüzde 49 iken 2021'de bu oran yüzde 51'e yükseldi. Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb. gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.