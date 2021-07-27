Sağlık çalışanlarına büyük ayıp: Ücretsiz ulaşım ve İSPARK haklarına İmamoğlu vetosu

Pandemiyle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile il meclislerinde getirilen ücretsiz park ve ulaşım hakları, İstanbul
'da Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu
tarafından sonlandırıldı.
AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ
'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi. Veto kararına tepki gösteren İBB Meclisi
Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, salgınla mücadelenin devam ettiğini vurguladı.
Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakârca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkânın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir.
İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. Gerekçeli kararın bugün meclis müdürlüğüne sunulması beklenirken ağustos ayında tatilde olan İBB Meclisi iade kararını eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.