Sağlık çalışanlarının hakkını veto eden İmamoğlu'na cevap

Sağlık çalışanlarının ücretiz İSPARK ve ulaşım haklarını uzatma kararını İBB Meclisi'nden CHP ile İYİ Parti'nin hayır oylarına rağmen AK Parti'nin oylarıyla kabul edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sağlık çalışanlarının ücretsiz İSPARK ile ulaşım haklarının uzatılması kararını veto etti.

"CHP'Lİ İBB İÇİN PR BELEDİYECİLİĞİNİN SÜRESİ BİTSE DE SAĞLIKÇILARIMIZIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto kararına değinerek, "CHP'li İBB için PR belediyeciliğinin süresi bitse de sağlıkçılarımızın mücadelesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ."

Göksu sözlerine şöyle devam etti: "Tüm sağlık çalışanlarımızın ücretsiz İSPARK ve ulaşım haklarını uzatma kararını CHP ve İYİ Partililerin Hayır oyuna rağmen kabul etmiştik ama CHP'li İBB Başkanı kararı veto etti. İBB AK Parti Grubu olarak ilk meclis toplantımızda çalışmayı meclisten aynen geçireceğiz. Sağlık çalışanlarımıza verilen hakkı VETO eden CHP'li İBB Başkanı'nın bu kararını da bu hakkı bekleyen sağlık çalışanlarımızın takdirine bırakıyoruz."