Son dakika: PKK darbe almaya devam ediyor! 1 PKK’lı daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 109'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılı Ocak ayında katılırken Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi.