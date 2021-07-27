Son teknolojı kullanıldı, kayıp kadın bulundu

Kurban Bayramı'nda ailesiyle İstanbul
'dan Bursa'ya 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa piknik yapmak için Uludağ
'a çıktı. Boynukısa, Çobankaya
ve Bakacak bölgesindeki ormanlık alana odun toplamaya gitti. Uzun bir süre geri dönmeyince ailesinin ihbarı üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Aramalara JAK
ve AFAD
ekipleri olmak üzere 265 uzman ekip katıldı. Orman Genel Müdürlüğü
'ne ait son teknoloji araç ve cihazlar da arama çalışmalarına destek verdi. Orman yangınlarıyla etkili mücadele için üretilen ve son teknoloji cihazlarla donatılan mobil termal görüntüleme aracı bölgeye sevk edildi. Yüksek çözünürlüklü termal görüntü alabilen drone kameralar geniş bir alanda tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Drone'dan alınan görüntüler, mobil araç üzerindeki dev ekrana yansıtıldı. Uzman ekipler, drone kameradan gelen görüntüleri dikkatle izledi. Her yerde aranan kadın, kaybolduktan 53 saat sonra 25 kilometre uzaklıkta Kaplıkaya bölgesinde sağ bulundu.