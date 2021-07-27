‘Türkiye yeni bir göç dalgasını üstlenmeyecek’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz
'un Afgan mülteciler için Türkiye
'yi "daha doğru yer" olarak işaret eden ifadelerinin "hayretle karşılandığını" bildirdi. Bilgiç, "Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Bu tutumumuzu her vesileyle ve her düzeyde muhataplarımıza iletiyor, Türkiye'nin Avrupa Birliği
'nin (AB) sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz" ifadesini kullandı. ANKARA