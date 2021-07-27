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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Yabancı düşmanı faşıst başkan

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Yabancı düşmanı faşıst başkan

Seçilir seçilmez ilk icraatı Suriyelilere yapılan yardımları kesmek olan Bolu Belediye Başkanı şimdi de yabancı uyrukluların sularına 10 kat zam yapmaya hazırlanıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında ülkemizde yaşayan yabancı uyruklular hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Bolu'da yaşayan yabancı uyrukluların, ülkelerine geri dönmeleri için belediyenin aldığı yeni kararları düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Başkan Özcan, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İşyeri ruhsatı vermiyorum' diyoruz gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclis toplantısı var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Niye yapıyoruz bunu. Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik çok uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıta yardımıyla şehir dışına koyayım. Yine birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Yine çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım" dedi. Başkan Özcan tarafından yapılan bu açıklama kentte büyük tepkilere neden oldu.

İLK İCRAATI YARDIMI KESMEK OLDU
31 Mart Yerel Seçimlerin'de Bolu Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan mazbatasını alarak, göreve başlar başlamaz ilk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderdi. Özcan özellikle Suriyeli sığınmacıları hedef gösteren talimatında şu ifadelere yer verdi: "İlimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.'

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Yabancı düşmanı faşıst başkan
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