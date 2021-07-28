Bylock kurucusunun ‘Sakıncalı mahrem’! ifşaatları Gülen’e travma yaşatmış: Altunizade’de özel görüşme

Bylock'un kurucusu Alpaslan Demir (David Keynes) hakkında hazırlanan iddianameye Demir'in örgüt tarafından neden apar topar ABD'ye kaçırıldığına ilişkin önemli ayrıntılar damga vurdu. FETÖ'ye yönelik bir soruşturmada bilgi veren Mehmet Candan'ın Demir'le ilgili ifadeleri iddianameye girdi. 2009'dan 2016'ya kadar Kimse Yok Mu Derneği'nde Halkla İlişkiler sorumlusu olarak çalışan Candan, 28 Şubat postmodern darbe girişiminden 3-4 ay kadar önce Demir'in örgüte travma yaşattığını öne sürdü. Bunun sebebinin ise Alpaslan Demir'in askeri mahrem imamlık yaptığı süre zarfında, Kara Harp Okulu'ndaki 15'e yakın öğrenciden sorumlu olduğunu, Demir'in örgüt abileriyle arasının açıldığını öğrendiğini aktardı.



ASKERİ ÖĞRENCİLERİ DEŞİFRE EDECEĞİNİ SÖYLEDİ



Demir'in kendisinin de bildiği 100 Harp Okulu öğrencisini deşifre edeceğine ilişkin beyanlarda bulunduğunu söyleyen Mehmet Candan ifadesini şöyle sürdürdü: Bir takım görüşmeler yaptığını, örgüt mensubu askeri öğrencilerin isimlerini Cumhuriyet Gazetesi'nden Hikmet Çetinkaya'ya ve örgüt aleyhine olan Türkan Saylan gibi isimlere verdiğini söyledi. Ben de kendisi sıkıntıya girmesin diye Kayseri'deki yurda yanıma aldım.



DEMİR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Hikmet Çetinkaya köşesinde Demir'le görüşmesinden elde ettiği bilgilerin bir kısmını paylaştığı bir haber yayınladı. Örgütün içindekiler bu haberin Alpaslan Demir ile ilgili olduğunu anlamışlar ve benimle irtibata geçtiler. Alpaslan Demir bu arada bir intihar girişiminde bulundu. Askeri mahrem imamlardan Murat Ceylan, Alpaslan Demir ve beni 1990 yılında Fetullah Gülen ile görüşmek üzere İstanbul'a götürdü.



ALTUNİZADE'DE FETÖ ELEBAŞIYLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ



İstanbul Altunizade'de FEM Dershanesinin 5. Katında Fetullah Gülen ile görüştüm. Gülen'e Alpaslan Demir'in cemaat tarafından kendisine kalacak yer tahsis edilmemesi, yaptığı hizmetler sebebiyle okulunu uzatması, ekonomik sıkıntıya düşmesi, cemaatin sahip çıkmaması sebebiyle bunalıma düştüğünü, bu nedenle Hikmet Çetinkaya ve Türkan Saylan'a bilgi verdiği yönündeki görüşümü anlattım. Alpaslan Demir yanımızdan ayrıldı. Gülen'le 1 saate yakın sohbet ettim. Gülen bizi dinledikten sonra Demir'e araba tahsis edilmesi, burs verilmesi gibi çözümler üretileceğini söyledi.



SAKINCALI DİYE ABD'YE KAÇIRILDI



Alpaslan Demir, örgüt içerisinde Gülen'e karşı yanlış anlatıldı, karalandı. Bu nedenle yardım yapılmadı. Demir, isimleri verme tehditlerine devam etti. 2-3 yıl Ankara'da kaldı. 11 Eylül 2001'deki ikiz kulelere yapılan saldırıdan kısa bir süre sonra Demir'i cemaat Amerika'ya götürdü. Bence Demir'in sahip olduğu bilgilerden dolayı Türkiye'de kalmasında sakıncalı olduğu düşünülerek Amerika'ya götürüldü.